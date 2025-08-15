南沙港澳台短劇賽 「葵花雞」奪金

為促進兩岸三地短劇文化交流，並展現南沙港澳台實習生的職場風貌，由新華港澳國際青創中心、華青媒Lab.及港雋動力青年協會共同推動的「南沙有戲．光影職場」港澳台短劇創作大賽成果發表會於13日舉辦。經過近一個月的專業培訓與創作實踐，學員攜8部職場題材短劇亮相，現場揭曉金、銀、銅獎等榮譽。

本次活動自7月19日於南沙啟動，以「企業實習＋短劇創作」雙軌創新模式，參賽學員在專業導師的指導下，透過短劇形式、圍繞指定元素進行創作。參賽作品不僅融入大灣區多元文化特色，還結合南沙的發展活力，最終誕生的作品從青年視角出發，以幽默、溫馨等不同風格，生動展現了港澳台青年在南沙的實習見聞與觀察。

其中，華青媒Lab.以台灣影視培訓系統為核心，打造短劇服務，為全球華人提供從培訓到作品完整孵化的平台。課程培訓總監Peary指出，港澳台實習生深入南沙、用影像講述職場故事，「除了在實習的過程中累積職場經驗，也透過課程培訓，以現在最火的短劇形式展現他們在南沙所創作的故事，進行了一系列的創作」。

「經過這段時間，我們覺得短劇是短平快的視頻呈現形式。」參賽團隊「SKNC」融合南沙知名葵花雞與職場故事，榮獲本次短劇賽金獎。

該團隊的顏同學也表示，短劇主要是以比較抽象以及反轉的劇情為主，「我們在作品中融合了AI特效和音效等創意，讓整體畫面符合主題」。

銀獎隊伍「片場搭子」的成員、來自香港的莫同學表示，原本只是抱著參與的心態，想學習如何拍攝短劇，「課程導師的教學非常專業且到位，尤其在拍攝中期的輔導班跟進我們的進度，並根據我們的拍攝提供指引、教我們接下來如何去拍。」首次來到南沙的他對此地印象深刻，他提到，南沙是很年輕的地方，有機會還想在南沙生活。

「很開心見到這麼多港澳台大學生來到南沙，用他們的視角拍攝不同的南沙文化特色，我覺得這種表現方式非常有趣。」港青陳穎君代表新華港澳國際青創中心表示，此次與華青媒合作，藉助專業媒體平台為學生提供了學習短劇創作的機會。「除了實習之外，學生們透過活動豐富日常生活，多一點對於南沙的參與感，我們會一如既往地為青年提供更廣闊的平台，讓他們可以實現創業夢想」。