廣西官方坦承屈公病媒蚊廣泛分布 個人感染風險續升

中國屈公病疫情持續蔓延，最新被列入最高風險「防控1類地區」的廣西官方今晚坦承，廣西出現屈公病疫情，病媒蚊「在全區廣泛分布，個人感染風險持續上升」，因此宣布即日起在全境展開「愛國衛生運動」，做好屋內外衛生及個人防護。

綜合中國媒體報導，廣西壯族自治區官方今晚透過「廣西疾控」微信公眾號，發布「關於開展『清除蚊蟲孳生地，防控蚊媒傳染病』愛國衛生運動的倡議書」，提到上述內容。

根據報導，廣西官方在開展「愛國衛生運動」倡議書中首先坦承，近期廣西部分地區出現屈公病疫情，其主要傳播病媒蚊「在全區廣泛分布，個人感染風險持續上升」。

倡議書提到，廣西壯族自治區「愛國衛生運動委員會辦公室」呼籲全區各企事業單位、學校、建筑工地、村（社區）、家庭及全體居民「立即行動」，充分利用休息時間，開展以清除蚊蟲孳生地和殺滅成蚊為重點的「愛國衛生運動」，做好屋內、屋外衛生及個人防護。

中國國家疾病預防控制局12日將廣西納入屈公病聚集性疫情發生風險最高的「防控1類地區」。目前被中國官方列為屈公病防控1類地區者，有廣東、浙江、福建、海南、雲南、廣西等6個省區。

依中國官方定義，「防控1類地區」是指媒介蚊活躍期較長、以往報告登革熱本地病例較多、聚集性疫情發生風險相對較高的省區。

至於被列入次一級的「防控2類地區」者，則有上海、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州等11個省區。其中，人口密集的上海被列入「防控2類地區」，頗受外界關注。

依中國官方定義，「防控2類地區」是指媒介蚊活躍期相對較長、以往有登革熱本地病例報告、有一定聚集性疫情發生風險的省區。