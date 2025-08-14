廣西官方坦承屈公病媒蚊廣泛分布 個人感染風險續升

中央社／ 台北14日電

中國屈公病疫情持續蔓延，最新被列入最高風險「防控1類地區」的廣西官方今晚坦承，廣西出現屈公病疫情，病媒蚊「在全區廣泛分布，個人感染風險持續上升」，因此宣布即日起在全境展開「愛國衛生運動」，做好屋內外衛生及個人防護。

綜合中國媒體報導，廣西壯族自治區官方今晚透過「廣西疾控」微信公眾號，發布「關於開展『清除蚊蟲孳生地，防控蚊媒傳染病』愛國衛生運動的倡議書」，提到上述內容。

根據報導，廣西官方在開展「愛國衛生運動」倡議書中首先坦承，近期廣西部分地區出現屈公病疫情，其主要傳播病媒蚊「在全區廣泛分布，個人感染風險持續上升」。

倡議書提到，廣西壯族自治區「愛國衛生運動委員會辦公室」呼籲全區各企事業單位、學校、建筑工地、村（社區）、家庭及全體居民「立即行動」，充分利用休息時間，開展以清除蚊蟲孳生地和殺滅成蚊為重點的「愛國衛生運動」，做好屋內、屋外衛生及個人防護。

中國國家疾病預防控制局12日將廣西納入屈公病聚集性疫情發生風險最高的「防控1類地區」。目前被中國官方列為屈公病防控1類地區者，有廣東、浙江、福建、海南、雲南、廣西等6個省區。

依中國官方定義，「防控1類地區」是指媒介蚊活躍期較長、以往報告登革熱本地病例較多、聚集性疫情發生風險相對較高的省區。

至於被列入次一級的「防控2類地區」者，則有上海、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州等11個省區。其中，人口密集的上海被列入「防控2類地區」，頗受外界關注。

依中國官方定義，「防控2類地區」是指媒介蚊活躍期相對較長、以往有登革熱本地病例報告、有一定聚集性疫情發生風險的省區。

疫情 風險

延伸閱讀

屈公病蔓延 上海被列「有一定疫情發生風險」地區

廣東屈公病疫情蔓延周邊 福建、浙江、廣西也被列為流行風險一類地區

颱風楊柳凌晨登陸福建 陸氣象台：移速將減慢、警惕次生災害

屈公病疫情蔓延 廣西被納入最高風險防控區

相關新聞

天津大學團隊突破鋰電池技術 能量密度、續航能力提高2-3倍

大陸天津大學研究團隊，近期突破鋰離子電池應用性能的瓶頸，研製出能量密度超過600瓦時/公斤的軟包電芯，和480瓦時/公斤...

穿黑絲上衣爬進地鐵 陸網紅博流量「搞怪挑戰」反遭平台封號

近日，大陸許多網紅為追求流量進行一系列「搞怪挑戰」引發社會亂象。例如，在杭州地鐵9號線客運中心地鐵站，有一名男子身穿黑絲...

廣州有間「尿毒症工廠」 樓上做工、樓下洗腎 用工資付費

從醫院退休的賀軍（化名）在廣州創辦了民營血液透析中心兼服裝工廠，協助尿毒症病人就業，並讓病人「以工養醫」。病人每日把服裝...

可惜…寧夏大學錄取書送達時 涼山「拄拐少年」已病逝

在四川涼山會理鄉村，少年凌崇恩生來就伴隨著腳部殘疾，每天拄著拐杖走向學習之路。今年的高考，他以出色的597分成績被寧夏大...

8歲自閉童雲南蒼山走失身亡 夏令營帶往危險路線？網喊要查

8歲自閉症男童王一鎧9日在雲南大理蒼山參加「明日之光」夏令營時走失，至13日上午已超過72小時杳無音訊。蒼山地形險峻，搜...

浙大哲學院聘多名95後女博導受矚…但不一定招生成功

浙江大學哲學院近日公布新進教師，其中，「95後」郭敬、江佳鳳、洪崢怡躋身女博導受到輿論關注。她們雖具備招生資格，但新博導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。