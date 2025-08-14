颱風楊柳登陸福建傳災情 風力發電機被攔腰吹斷

颱風楊柳今天凌晨在中國福建省登陸，帶來強風暴雨，福建、廣東各地也傳出零星災情。福建省福清市更有一處風力發電機被大風吹倒，攔腰折斷。廣州多處馬路積水達半個輪胎高。

根據中國中央氣象台，颱風楊柳今天凌晨0時30分在福建漳浦縣沿海登陸，隨後進入廣東省梅州市，以每小時30公里左右的速度向西北方向移動，目前已逐漸遠離廣東，強度也持續減弱，預計今晚將以熱帶低壓強度進入廣西。

綜合央視新聞與中國新聞網報導，受颱風影響，今日福建廈金航線、泉金航線停航；京廣鐵路、京九鐵路部分列車停運，杭深高鐵、甬廣高鐵、梅汕高鐵部分列車停運。

在發布暴雨紅色預警的廣東，根據微博網友上傳畫面，廣州有多處路面積水達半個輪胎高。廣東省梅州市中小學、幼兒園、培訓機構等今天全面停課，暫停夏令營、研學實踐等集體活動，所有高速公路主線及入口封閉，並調整鐵路普速客車逾100列，停航的水路客運航線逾20條，全省累計轉移人員超過10萬人。

福建昨天開始陸續傳出災情，多株樹木被吹倒、鐵皮被吹落砸中汽車，並有多處廣告招牌掉落。據華商報旗下大風新聞報導，福建省福清市沙埔鎮東陳村附近一處風力發電設備被大風吹倒，圖片顯示已攔腰折斷，墜落的葉片已受損。