快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

聽新聞
0:00 / 0:00

天津大學團隊突破鋰電池技術 能量密度、續航能力提高2-3倍

聯合報／ 大陸中心／即時報導
天津大學材料學院教授胡文彬團隊進行實驗。新華社
天津大學材料學院教授胡文彬團隊進行實驗。新華社

大陸天津大學研究團隊，近期突破鋰離子電池應用性能的瓶頸，研製出能量密度超過600瓦時/公斤的軟包電芯，和480瓦時/公斤的模組電池，其性能指標比現有鋰離子電池的能量密度、續航能力提高2-3倍。相關研究成果於13日發表於國際學術期刊《自然》（Nature）。

新華網14日報導，隨著電動交通、低空經濟、消費電子、人形機器人等領域發展，人們對高能量、長續航的可充放電池需求日益迫切。如何在重量更輕、體積更小情況下，讓電池儲能更多電量，是各國力求突破的技術難關。

報導指，鋰金屬電池因具備遠高於傳統鋰離子電池的理論能量密度，被視為解決現有電池性能、續航瓶頸的新一代電池技術。但目前其電解液設計難以兼顧電池能量輸出、循環壽命的提升要求。

經過數年科技創新，天津大學科研團隊與合作者，首創高能金屬鋰電池電解液「離域化」設計理念，打破了傳統電解液設計對主導溶劑化結構的依賴，實現能量密度、綜合性能的雙提升，研究成果13日發表於國際學術期刊《自然》。

團隊負責人、天津大學材料學院教授胡文彬表示，透過此一創新，研究團隊實現了高能量密度電池「Battery600」的性能目標，成功實現高能量密度電池組「Pack480」的可擴展性，為未來鋰金屬電池應用奠定重要基礎。同時，該技術同時兼具優異的循環穩定性和安全特性。

目前，透過大陸天津大學「國家儲能技術產教融合創新平台」和「貴金屬功能材料全國重點實驗室」等國家級平台，團隊推進相關成果的技轉和應用驗證，已經建設高能金屬鋰電池中試生產線，成功應用於大陸3款型號微型全電無人飛行器，比現有電池續航時間提高了2.8倍。

電池 能量 團隊

延伸閱讀

1人頂1團隊 淘寶首個程序員離職 曾以26億身家登胡潤榜

南市都發局攜手營造團隊 不到4天修繕2戶助災民重建家園

北美館X-site計畫徵件開跑 祭出400萬製作經費 入圍提案工作費5萬元

影片嘲諷唐氏症、同志 JINS台灣團隊道歉了：未經審核誤上架

相關新聞

天津大學團隊突破鋰電池技術 能量密度、續航能力提高2-3倍

大陸天津大學研究團隊，近期突破鋰離子電池應用性能的瓶頸，研製出能量密度超過600瓦時/公斤的軟包電芯，和480瓦時/公斤...

穿黑絲上衣爬進地鐵 陸網紅博流量「搞怪挑戰」反遭平台封號

近日，大陸許多網紅為追求流量進行一系列「搞怪挑戰」引發社會亂象。例如，在杭州地鐵9號線客運中心地鐵站，有一名男子身穿黑絲...

廣州有間「尿毒症工廠」 樓上做工、樓下洗腎 用工資付費

從醫院退休的賀軍（化名）在廣州創辦了民營血液透析中心兼服裝工廠，協助尿毒症病人就業，並讓病人「以工養醫」。病人每日把服裝...

可惜…寧夏大學錄取書送達時 涼山「拄拐少年」已病逝

在四川涼山會理鄉村，少年凌崇恩生來就伴隨著腳部殘疾，每天拄著拐杖走向學習之路。今年的高考，他以出色的597分成績被寧夏大...

8歲自閉童雲南蒼山走失身亡 夏令營帶往危險路線？網喊要查

8歲自閉症男童王一鎧9日在雲南大理蒼山參加「明日之光」夏令營時走失，至13日上午已超過72小時杳無音訊。蒼山地形險峻，搜...

浙大哲學院聘多名95後女博導受矚…但不一定招生成功

浙江大學哲學院近日公布新進教師，其中，「95後」郭敬、江佳鳳、洪崢怡躋身女博導受到輿論關注。她們雖具備招生資格，但新博導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。