天津大學團隊突破鋰電池技術 能量密度、續航能力提高2-3倍

大陸天津大學研究團隊，近期突破鋰離子電池應用性能的瓶頸，研製出能量密度超過600瓦時/公斤的軟包電芯，和480瓦時/公斤的模組電池，其性能指標比現有鋰離子電池的能量密度、續航能力提高2-3倍。相關研究成果於13日發表於國際學術期刊《自然》（Nature）。

新華網14日報導，隨著電動交通、低空經濟、消費電子、人形機器人等領域發展，人們對高能量、長續航的可充放電池需求日益迫切。如何在重量更輕、體積更小情況下，讓電池儲能更多電量，是各國力求突破的技術難關。

報導指，鋰金屬電池因具備遠高於傳統鋰離子電池的理論能量密度，被視為解決現有電池性能、續航瓶頸的新一代電池技術。但目前其電解液設計難以兼顧電池能量輸出、循環壽命的提升要求。

經過數年科技創新，天津大學科研團隊與合作者，首創高能金屬鋰電池電解液「離域化」設計理念，打破了傳統電解液設計對主導溶劑化結構的依賴，實現能量密度、綜合性能的雙提升，研究成果13日發表於國際學術期刊《自然》。

團隊負責人、天津大學材料學院教授胡文彬表示，透過此一創新，研究團隊實現了高能量密度電池「Battery600」的性能目標，成功實現高能量密度電池組「Pack480」的可擴展性，為未來鋰金屬電池應用奠定重要基礎。同時，該技術同時兼具優異的循環穩定性和安全特性。

目前，透過大陸天津大學「國家儲能技術產教融合創新平台」和「貴金屬功能材料全國重點實驗室」等國家級平台，團隊推進相關成果的技轉和應用驗證，已經建設高能金屬鋰電池中試生產線，成功應用於大陸3款型號微型全電無人飛行器，比現有電池續航時間提高了2.8倍。