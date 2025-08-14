屈公病蔓延 上海被列「有一定疫情發生風險」地區

中國廣東屈公病疫情目前累計超過9000例，且有向外蔓延的趨勢。廣西、浙江被增列為屈公病流行風險1類地區，上海、江蘇、安徽則被劃2類地區，有一定聚集性疫情發生風險。

根據廣東省疾控局10日通報，3日0時至9日晚間12時，廣東全省新增報告1387例屈公病本地病例。累計達9103例。雖然新增病例數呈現下降趨勢，但也逐漸向周邊擴散，包括台灣、香港，以及中國國內的北京、湖南、湖北等地都有出現零星確診案例。

根據中國國家疾控局12日公告，廣東、浙江、福建、海南、雲南、廣西等6個省區官方列為屈公病防控「1類地區」。

中國官方將屈公病（中國稱「基孔肯雅熱」）流行風險由高到低分為1、2、3、4類地區。「1類地區」是指媒介蚊活躍期較長、以往報告登革熱本地病例較多、聚集性疫情發生風險相對較高的省區。

「2類地區」則包括上海、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州等11個省區。指媒介蚊活躍期相對較長或既往有登革熱本地病例報告、有一定聚集性疫情發生風險的省區。

台灣衛生福利部疾病管制署日前表示，屈公病不會人傳人。中國國家疾控局表示，屈公病是由屈公病毒（Chikungunya virus, CHIKV）感染引起，經蚊子叮咬傳播的急性傳染病。臨床以發熱、關節痛、皮疹為主要特徵。