穿黑絲上衣爬進地鐵 陸網紅博流量「搞怪挑戰」反遭平台封號

近日，大陸許多網紅為追求流量進行一系列「搞怪挑戰」引發社會亂象。例如，在杭州地鐵9號線客運中心地鐵站，有一名男子身穿黑絲上衣、黑色斗篷，在地鐵開門時，以爬行的方式進入車廂，嚇得其他乘客尖叫跑開。據悉，該男子疑為起號（經營新帳號）進行炒作，但已反遭平台無限期封號。

中共中央政法委機關報《法治日報》報導，該男子在短影音平台上發布影片並配文稱「我能成功嗎？」，在影片發布引起爭議後，該短影音平台發布通報，「經核查，該帳號以不當行為博取流量，涉嫌擾亂公共秩序，造成惡劣影響，已被無限期封禁。」

這種極端起號行為並非個案，報導稱，一些博主為了快速起號（指在社交媒體平台開通帳號後，通過運營短時間內積攢一定的粉絲量、獲得較高的流量曝光），無所不用其極，採取了許多奇葩，甚至違反法律規定的起號方式，造成了不良社會影響。

例如，博主「王××」於7月29日發布在公車捏爆袋裝牛奶、噴灑到前排乘客身上的影片，導致車廂、車座、車窗玻璃到處都是牛奶，影片獲得了近5萬點讚。事實上，這些影片都是源於同一套劇本：「接受挑戰」，特別是許多剛開始經營帳號的博主，都選擇了這條「賽道」。

有博主接受的挑戰，是隨機找個路人將飲料潑在對方身上，看對方什麼反應；有博主的挑戰是去搶陌生人的飯吃；有博主的挑戰內容，是戴著黑色頭套去銀行取錢；甚至有挑戰的內容，是拿著麵粉在公安局前吸，跟警察對視、轉身就跑等。

如何有效管理博主為「起號」的亂象？中國傳媒大學文化產業管理學院法律系教授李丹林指，平台應該更加嚴格履行管理職責，透過更為完善的監督環節和技術手段，甄別違法不良內容，一旦出現應當依法依約採取警示整改、限制功能、暫停更新、關閉帳號等處置措施，及時消除違法資訊、保存紀錄，並向有關主管部門報告。