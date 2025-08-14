廣東屈公病疫情蔓延周邊 福建、浙江、廣西也被列為流行風險一類地區

中國大陸廣東近日爆發屈公病（基孔肯雅熱）疫情，本地累計病例已超過9千例，疫情還向周邊省市蔓延，包含廣西、浙江、福建均被列為與廣東同等的屈公病流行風險一類地區，上海、江蘇等被劃入流行風險二類地區。

據廣東省疾控局通報，8月3日至8月9日，廣東全省新增報告1387例屈公病本地病例，主要集中在佛山1212例，未報告重症和死亡病例。自7月8日以來，廣東全省已累計9103例本地病例。廣東周邊省市也陸續傳出輸入病例。

例如，廣西省南寧市葛村路石油小區13日上午發現4名屈公病患者，據《廣西法治日報》，該社區出入正常，但不時有應急消毒車輛和工作人員進出展開清消工作。南寧疾控示警，「我市近期不斷出現（屈公病）輸入性病例報告」。

根據大陸國家疾控局上月30日發布的「基孔肯雅熱防控技術指南（2025版）」，依據屈公病流行風險由高至低分為一類至四類地區，其中一類地區指媒介伊蚊活躍期較長、既往報告登革熱本地病例較多、聚集性疫情發生風險相對較高，除了此次疫情爆發的廣東省屬於此一級別，浙江、福建、廣西、海南、雲南等省份也均屬於高風險區域。

流行風險二類地區，指媒介伊蚊活躍期相對較長或既往有登革熱本地病例報告、有一定聚集性疫情發生風險的省份，包括上海、 江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州等11個省份。

大陸國家疾控局表示，屈公病是由屈公病毒（Chikungunya virus, CHIKV）感染引起，經蚊子叮咬傳播的急性傳染病。臨床以發熱、關節痛、皮疹為主要特徵。人群對屈公病毒普遍易感，人感染病毒後可獲得持久免疫力。不過屈公病並不會人傳人。

由於上周新增病例連續2周下降，廣東省疾控中心傳染病預防控制所長康敏稱，佛山市疫情快速上漲勢頭已「得到初步遏制」，廣東全省新增報告病例數呈現連續下降趨勢。此前，7月27日至8月2日廣東新增2,892例；7月20日至7月26日新增2,940例。