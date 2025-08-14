颱風楊柳凌晨登陸福建 陸氣象台：移速將減慢、警惕次生災害

颱風楊柳昨快閃襲台，13日下午於台南七股附近出海後，在今（14）日凌晨0點30分左右登陸福建省漳浦縣沿海，成為今年首個登陸福建的颱風。大陸官方預測，雖楊柳強度持續減弱，但深入內陸後移動速度將減慢，廣東、廣西、貴州、湖南等地將持續風雨影響，部分地區或現暴雨、大暴雨，且需警惕強降雨可能引發的次生災害。

大陸中央氣象台表示，颱風楊柳登陸福建時的中心附近最大風力有11級（每秒30公尺，強熱帶風暴級，相當於台灣分類的中度至輕度颱風），中心最低氣壓為990百帕。14日早上5點鐘其中心位於廣東省梅州市境內。預計楊柳將以每小時30至35公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

新華社報導，根據大陸中央氣象台預測，受颱風「楊柳」影響，14日8時至15日8時，廣東大部、廣西大部、福建東南部、江西南部、湖南中南部和西北部、貴州東部等地有大到暴雨，部分地區大暴雨，其中，廣東北部、廣西東北部、湖南南部、江西西南部等地局地有特大暴雨（250至280毫米）。

廣東潮州市政府防汛防旱防風指揮部13日晚間發布「關於在全市範圍內實行防颱風「五停」的指令」，表示為全力保障人民生命財產安全，最大程度減少災害損失，定於13日晚間11時起在全市範圍內實行「五停」（停課、停工、停產、停工、停業）措施。

14日，廣東梅州市全市中小學、幼兒園、培訓機構等停課，暫停夏令營、研學實踐等集體活動。梅州市所有高速公路主線及入口封閉，禁止一切車輛和人員通行。除高速公路封閉外，梅州所有公交車臨時停運。當天途經杭深、梅汕、梅龍高鐵線路的列車全部停運。轄區遊覽船、客渡船停航。A級旅遊景區停止營業。

大灣區之聲報導，受「楊柳」外圍環流影響，香港天文台已發出「一號戒備訊號」，並在14日上午6點35分發出紅色暴雨警訊，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。由於紅色暴雨警訊現已生效，香港所有上午校及全日制學校的學生14日無需上課。