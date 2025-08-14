快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

為九三閱兵彩排 天安門廣場下周暫停開放4天、周末再交管

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
北京公安局14日發布，為保障「專項活動」安全順利，15至17日將再對天安門地區及相關道路進行交管；天安門廣場將於20至23日暫停開放。圖為天安門廣場外。美聯社
北京公安局14日發布，為保障「專項活動」安全順利，15至17日將再對天安門地區及相關道路進行交管；天安門廣場將於20至23日暫停開放。圖為天安門廣場外。美聯社

中共將於9月3日在北京天安門廣場舉行「抗戰勝利80周年」大閱兵，繼上周末舉行首次彩排後，北京公安局今發布，15日至17日將再對天安門地區及相關道路進行交管，部分路段禁止人車通行，部分地鐵車站封閉，156條公車路線繞行。另外，天安門廣場將於20日至23日暫停開放，上述措施預料也都是為了大閱兵彩排及活動準備。

據央視新聞消息，天安門地區管理委員會13日發布提示，按照天安門廣場及周邊區域「施工作業安排」，為確保遊客和施工安全，天安門廣場8月20日至23日暫停開放，24日根據實際情況部分區域恢復開放，請廣大遊客提前做好行程安排。

另據「平安北京」微信公眾號14日消息，北京市公安交管局發布「關於對部分道路採取臨時交通管理措施的通告」，稱為保障「專項活動」安全順利，8月15日至17日決定對天安門地區及相關道路分時、分段採取臨時交通管理措施。該局此次通告與大閱兵首次綜合演練前的交管通告一樣，沒有明言「專項活動」為何。

根據北京公安此次發布的交管措施，自8月15日晚間10點至活動結束，天安門廣場東側路、西側路，人大會堂西路等，除持有活動專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行。社會車輛可經正義路、石碑衚衕、北新華街繞行。

地鐵方面，8月16日下午2點起至活動結束，地鐵1號線八通線、2號線、4號線、5號線、6號線、8號線、10號線、14號線、19號線、昌平線部分車站採取出入口封閉、車站封閉措施，相關換乘站停止換乘。

公車方面，8月15日至活動結束，相關道路將分時、分段採取臨時交通管理措施。在此期間沿線的156條公交線路將採取繞行甩站、區間等臨時措施。

此前據新華社報導，8月9日夜間至10日凌晨，「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」在天安門地區舉行了第1次綜合演練，約2.2萬人參加演練及現場保障工作。央視新聞聯播釋出的現場畫面以徒步方隊演練內容為主；9月3日紀念大會當日，大陸領導人習近平將發表重要講話。

北京 公安 天安門 抗日戰爭

延伸閱讀

0206震損將改建 花蓮193線中山橋明起封半側施工

漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀登場 淡水多項交管疏運措施

注意！南投埔里水資源回收中心 埋管施工交管至8月底

為抗戰紀念活動？北京8月9日起對天安門周邊「分時分段」交管、禁無人機

相關新聞

颱風楊柳凌晨登陸福建 陸氣象台：移速將減慢、警惕次生災害

颱風楊柳昨快閃襲台，13日下午於台南七股附近出海後，在今（14）日凌晨0點30分左右登陸福建省漳浦縣沿海，成為今年首個登...

為九三閱兵彩排 天安門廣場下周暫停開放4天、周末再交管

中共將於9月3日在北京天安門廣場舉行「抗戰勝利80周年」大閱兵，繼上周末舉行首次彩排後，北京公安局今發布，15日至17日...

旅客排隊搶訂！武漢飯店推「寵物陪睡」服務 狗狗日薪最高820元

湖北武漢一家寵物友好酒店，推出「寵物陪睡」服務，客房一晚價格為人民幣499元（新台幣2,045元）。該酒店老闆介紹，...

首場人形機器人運動會 北京登場

號稱全球首個人形機器人運動會，將於14日至17日在北京登場，屆時將舉辦26個賽項，487場比賽，涵蓋足球、搏擊、乒乓等等...

楊柳颱風深夜將登陸福建廣東 恐成大陸今年以來最強「狠角色」

中國氣象單位今天傍晚預測，白天侵襲台灣的中度颱風楊柳，將於今天深夜在福建廈門至廣東汕頭之間登陸中國，將影響廣東、福建、江...

峨眉山騾子馱貨「累到發抖」被無人機取替 網友嘆：莫名失業待宰

近年來，峨眉山騾子負重攀爬陡峭石階的影片不斷在社交平台上引起熱議，不少人直呼「心疼」，其至有人稱「騾子累到發抖，人類良心不痛嗎？」景區隨後整改，採取限重措施規範騾子馱物行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。