為九三閱兵彩排 天安門廣場下周暫停開放4天、周末再交管

中共將於9月3日在北京天安門廣場舉行「抗戰勝利80周年」大閱兵，繼上周末舉行首次彩排後，北京公安局今發布，15日至17日將再對天安門地區及相關道路進行交管，部分路段禁止人車通行，部分地鐵車站封閉，156條公車路線繞行。另外，天安門廣場將於20日至23日暫停開放，上述措施預料也都是為了大閱兵彩排及活動準備。

據央視新聞消息，天安門地區管理委員會13日發布提示，按照天安門廣場及周邊區域「施工作業安排」，為確保遊客和施工安全，天安門廣場8月20日至23日暫停開放，24日根據實際情況部分區域恢復開放，請廣大遊客提前做好行程安排。

另據「平安北京」微信公眾號14日消息，北京市公安交管局發布「關於對部分道路採取臨時交通管理措施的通告」，稱為保障「專項活動」安全順利，8月15日至17日決定對天安門地區及相關道路分時、分段採取臨時交通管理措施。該局此次通告與大閱兵首次綜合演練前的交管通告一樣，沒有明言「專項活動」為何。

根據北京公安此次發布的交管措施，自8月15日晚間10點至活動結束，天安門廣場東側路、西側路，人大會堂西路等，除持有活動專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行。社會車輛可經正義路、石碑衚衕、北新華街繞行。

地鐵方面，8月16日下午2點起至活動結束，地鐵1號線八通線、2號線、4號線、5號線、6號線、8號線、10號線、14號線、19號線、昌平線部分車站採取出入口封閉、車站封閉措施，相關換乘站停止換乘。

公車方面，8月15日至活動結束，相關道路將分時、分段採取臨時交通管理措施。在此期間沿線的156條公交線路將採取繞行甩站、區間等臨時措施。

此前據新華社報導，8月9日夜間至10日凌晨，「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」在天安門地區舉行了第1次綜合演練，約2.2萬人參加演練及現場保障工作。央視新聞聯播釋出的現場畫面以徒步方隊演練內容為主；9月3日紀念大會當日，大陸領導人習近平將發表重要講話。