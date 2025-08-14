峨眉山騾子馱貨「累到發抖」被無人機取替 網友嘆：莫名失業待宰

近年來，峨眉山騾子負重攀爬陡峭石階的影片不斷在社交平台上引起熱議，不少人直呼「心疼」，其至有人稱「騾子累到發抖，人類良心不痛嗎？」景區隨後整改，採取限重措施規範騾子馱物行為。

8月初，有消息稱峨眉山騾隊已經暫停運輸，物資運輸任務由無人機暫代。但當無人機開始取代騾隊，不少網友卻感嘆有些善心發錯地方，「千百年了騾馬一直用苦力換口飯吃，沒想到不是累死而是莫名失業要待宰了」。

《界面新聞》報導，無人機運輸是從7月31日開始，目前全山共3部無人機，往返於雷洞坪和中山區比較重要的寺廟、小吃點，前往中山區的無人機運載食用水、食物等物資，供遊客使用；返回的無人機則會運走垃圾，基本能覆蓋峨眉山遊客活動區域。

《大河報》報導，8月12日，峨眉山景區管委會相關負責人介紹，峨眉山景區無人機運輸已正式運行，運輸的物資不僅包括遊客的零食、飲水等商品，也包括山上居民的生活物資、寺廟物資以及電網搶修設備等。

相關負責人稱，騾隊並非景區所有，騾子是山中村民的私有財產，他們的騾子並非只服務於景區商業，也會運送自家的生活物資，管委會不干涉村民使用騾子或無人機運輸的選擇權。

此外，無人機也並非完全取代騾隊運輸，兩者是共存互補關係。無人機受限於惡劣天氣與複雜的山地地形，如應急救援、長木料運輸仍需騾馬或者人力背夫來實現。

據悉，峨眉山景區自去年10月起已引入無人機運貨，但峨眉山海拔落差有3000多米，是山岳型景區，受大霧、雷雨等複雜天氣的影響，無人機運輸存在局限性，部分場景仍需依賴騾子。今年，景區已派出團隊前往泰山學習機器狗運輸技術。

管委會相關負責人介紹，騾子多為黃灣鎮村民散養家畜，管委會無精確騾子數據。受交通條件的限制，多年來當地一直用騾子馱運生活生產物資。

據《界面新聞》此前報導，很多村民為了生活方便，會養騾子運輸物資。據介紹，騾隊並非固定的隊伍，有養騾人見有市場需求時才會組隊收費幫人運輸。

8月12日，黃灣鎮萬年村村委會負責人透露，目前全村僅有5戶村民飼養騾子，且規模不大。其中兩戶因經營農家樂需自運物資，各養2隻騾子；另外3戶雖承接運輸業務，但接單量不穩定，飼養數量也有限。

村委會負責人稱，峨眉山景區無人機運輸的使用，確實影響了村民的騾運，考慮過讓他們轉型，但景區山勢陡峭，「騎騾觀光」不在考慮之中。目前，村委正為3戶村民尋找可行的出路方案。

峨眉山景區管委會相關負責人稱，騾隊屬村民自發營生，非景區雇傭關係，因此科技帶來新的生產力，可能會擠壓傳統的騾運空間，但村民是否繼續養騾，完全基於個體選擇和市場規律。

