旅客排隊搶訂！武漢飯店推「寵物陪睡」服務 狗狗日薪最高820元

湖北武漢一家寵物友好酒店，推出「寵物陪睡」服務，客房一晚價格為人民幣499元（新台幣2,045元）。該酒店老闆介紹，自 7 月初上線以來，已有 300 多位旅客排隊搶訂體驗。這些「狗狗員工」上班時間與旅客入住時間一致，但會出現同職不同酬的情況，工資因品種而異，日薪最高可達人民幣200元（新台幣820元）。

快科技報導，目前，酒店有 10 隻在職 「狗狗員工」，品種包括西高地、黃金、哈士奇等。這些狗狗需完成疫苗接種、體內驅蟲，透過訓犬師行為評估，還要接受系統化培訓。

封面新聞報導，飯店寵物陪睡服務引發關注的同時，也有愛狗人士擔心：「如果入住客人故意傷害狗狗，該怎麼辦？」

飯店負責人董小姐表示，為了保證寵物的安全，客人購買了寵物陪睡服務後，需簽訂入住協議，並交人民幣1,000元到2,000元的押金。

董小姐指出，「飯店公共區域24小時都有監控，因狗狗每日需要一定的運動量，旅客會在入住期間到戶外遛狗與狗狗互動。這個過程，我們就會觀察狗狗的狀態，如果狗狗受到了傷害，牠的行為狀態會表現出來。」

董小姐補充，如果出現旅客故意傷害狗狗的行為，飯店會將旅客列入黑名單，並根據情況判斷是否報警。

那如果狗狗在服務期間將旅客抓傷或咬傷了怎麼辦？董小姐表示，在品種選擇上就已經考慮到這個問題，因此選擇的是性格較為溫順、性格穩定、親人的犬種。同時，經過一系列嚴格培訓後，將風險降到最低。「此外，我們還配備了寵物管家跟進客房狀態，會及時評估狗狗的生理和心理狀態。」

有大陸網友表示，目前類似這樣的飯店在全大陸可不少。在浙江嘉興，也有一家這樣提供「寵物陪睡」的飯店。30 多隻性格迥異的貓咪成為「明星員工」，牠們可以根據旅客需要，陪睡、外出散步甚至看電影，主打沉浸式陪伴，為客人提供情緒價值。

有旅客表示很激動：「晚上可以跟貓一起睡，還可以餵牠貓條。」