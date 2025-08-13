聽新聞
楊柳颱風深夜將登陸福建廣東 恐成大陸今年以來最強「狠角色」
中國氣象單位今天傍晚預測，白天侵襲台灣的中度颱風楊柳，將於今天深夜在福建廈門至廣東汕頭之間登陸中國，將影響廣東、福建、江西、湖南等南方省分帶來強風暴雨，並將影響廣西、貴州等省區，可能成為今年以來登陸中國的最強颱風。
綜合中新社、新華社報導，根據預測，颱風楊柳今天深夜在中國登陸時，近中心最大風速仍將達每秒30至35公尺，相當於11至12級風，介於颱風與強熱帶風暴（相當於台灣分類的中度颱風與輕度颱風）之間。
根據報導，中國中央氣象台形容，颱風楊柳是個「狠角色」，不排除將以相對較強的強度登陸，有可能成為今年以來登陸中國的最強颱風。
中國中央氣象台預測，受楊柳影響，從今晚至14日晚間8時，廣東中東部和北部、福建東部和南部、江西南部、湖南南部、廣西東北部等地將有大到暴雨，部分地區有大暴雨，廣東東南部、福建東南部局部地區更可能有特大暴雨。
此外，楊柳登陸中國後，將持續深入影響廣東、廣西、江西南部、湖南中南部、貴州、重慶南部等地，當地民眾需提前做好颱風防禦準備，加強防範積水、山洪爆發、坡地崩塌、土石流等各類衍生災害。
