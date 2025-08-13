快訊

中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

整理包／全台各縣市「是否有颱風假」？楊柳快閃肆虐 14日停班課一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風深夜將登陸福建廣東 恐成大陸今年以來最強「狠角色」

中央社／ 台北13日電
中國氣象單位今天傍晚預測，白天侵襲台灣的中度颱風楊柳，將於今天深夜在福建廈門至廣東汕頭之間登陸中國，將影響廣東、福建、江西、湖南等南方省分帶來強風暴雨，並將影響廣西、貴州等省區。圖／AI生成
中國氣象單位今天傍晚預測，白天侵襲台灣的中度颱風楊柳，將於今天深夜在福建廈門至廣東汕頭之間登陸中國，將影響廣東、福建、江西、湖南等南方省分帶來強風暴雨，並將影響廣西、貴州等省區。圖／AI生成

中國氣象單位今天傍晚預測，白天侵襲台灣的中度颱風楊柳，將於今天深夜在福建廈門至廣東汕頭之間登陸中國，將影響廣東、福建、江西、湖南等南方省分帶來強風暴雨，並將影響廣西、貴州等省區，可能成為今年以來登陸中國的最強颱風。

綜合中新社、新華社報導，根據預測，颱風楊柳今天深夜在中國登陸時，近中心最大風速仍將達每秒30至35公尺，相當於11至12級風，介於颱風與強熱帶風暴（相當於台灣分類的中度颱風與輕度颱風）之間。

根據報導，中國中央氣象台形容，颱風楊柳是個「狠角色」，不排除將以相對較強的強度登陸，有可能成為今年以來登陸中國的最強颱風。

中國中央氣象台預測，受楊柳影響，從今晚至14日晚間8時，廣東中東部和北部、福建東部和南部、江西南部、湖南南部、廣西東北部等地將有大到暴雨，部分地區有大暴雨，廣東東南部、福建東南部局部地區更可能有特大暴雨。

此外，楊柳登陸中國後，將持續深入影響廣東、廣西、江西南部、湖南中南部、貴州、重慶南部等地，當地民眾需提前做好颱風防禦準備，加強防範積水、山洪爆發、坡地崩塌、土石流等各類衍生災害。

颱風 廣東 暴雨

延伸閱讀

颱風楊柳影響 14日海運9航線81航次停航

受颱風楊柳影響...台8線靳珩隧道口落石 預計14日上午10時搶通

澎湖受颱風楊柳影響輕微 僅零星災情

不斷更新／楊柳颱風快閃！16縣市宣布「是否放颱風假」 14日停班課資訊一覽

相關新聞

楊柳颱風深夜將登陸福建廣東 恐成大陸今年以來最強「狠角色」

中國氣象單位今天傍晚預測，白天侵襲台灣的中度颱風楊柳，將於今天深夜在福建廈門至廣東汕頭之間登陸中國，將影響廣東、福建、江...

說實話挨罰？香港女教頭遭禁賽罰款 陸網輿論一面倒狂批

中國足球協會近日以「發表不負責任評論」為由，對來自香港的知名女教頭陳婉婷處以禁賽及罰款，引發輿論一面倒批評「只敢罰不敢說...

上海書展「雙主場+X+N」模式登場 陸書商：大陸讀者會買台版書收藏

2025上海書展13日登場，各參展攤位設有打卡、集章和折扣等活動吸引讀者參觀選購，也有業者以直播帶貨的方式在會場現場介紹...

深企老闆被判無期徒刑 2名表將被拍賣…驚人起拍價曝光

深圳市中級人民法院將於18日在阿里司法拍賣平台拍賣四項涉及刑事案件的資產，包括一棟別墅、兩支百達翡麗（Patek Phi...

屈公病疫情蔓延 廣西被納入最高風險防控區

中國廣東7月上旬爆發屈公病疫情後，有向外蔓延之勢。中國國家疾病預防控制局12日將廣東省隔鄰的廣西壯族自治區，也納入屈公病...

大九學堂踏查天津 巧遇名人「粥餅倫」

「大九學堂」師生由馬英九基金會執行長蕭旭岑帶隊，近日赴中國大陸天津進行參訪。透過走訪頂尖高校、歷史景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。