說實話挨罰？香港女教頭遭禁賽罰款 陸網輿論一面倒狂批

中國足球協會近日以「發表不負責任評論」為由，對來自香港的知名女教頭陳婉婷處以禁賽及罰款，引發輿論一面倒批評「只敢罰不敢說」。網路盛傳，陳婉婷在賽後記者會直言，「體制問題不改，成績再砸錢也沒用」。

中國足協8日公告稱，8月2日，女子足球超級聯賽第十四輪第80場，廣東女足與江蘇無錫女足的比賽在深圳舉行。在賽後新聞發布會中，江蘇無錫女足官員陳婉婷「發表不負責任評論，造成不良影響」，依據「中國足球協會紀律準則」規定，處以禁賽1場並罰款人民幣5000元（約新台幣2.1萬元）。

公告未提及陳婉婷「不負責任評論」的內容，但網路盛傳，她當時說，「體制問題不改，成績再砸錢也沒用」，這句話明顯直指中國足協。

值得玩味的是，網路已搜尋不到當天發布會的影片、內容與相關報導。

中國知名球評尹波11日發文爆料稱，當天參加新聞發布會的記者、主持發布會的工作人員，還有隨陳婉婷出席的一名江蘇女足隊員，這些人均已被打招呼不得對外透露陳婉婷發言內容。

尹波抨擊中國足協「只敢罰不敢說」，直指這種做法只能有一個原因：心虛。

他說，陳婉婷既不是批評裁判，又未言及對手，那麼就只有一種答案：她批評了足協。

尹波直言，歷屆中國足協給批評者穿小鞋、利用官哨等手段整治不聽話下屬的陰招層出不窮，可是公開「以言論罪」，陳婉婷這次顯然是開了歷史先河。

他強調，陳婉婷擁有批評足協的權利，這一條毋庸置疑。足協可以不同意、不接受她的批評，「用處罰的權力去堵她的嘴，就越界了」。

陳婉婷挨罰的消息傳出後，在微博相關討論區，大陸網友一面倒聲援陳婉婷，形容她「說了大實話，捅了馬蜂窩」；批中國足協「解決不了問題，就解決提出問題的人」。

據星島網報導，37歲的陳婉婷是香港人，女足球員出身。2015年12月任港超聯球隊東方主教練，是香港首名男子職業足球女教練。2016年，她帶領東方分別取得銀牌及港超聯冠軍，成為首名帶領男子隊奪標的女教練。

2019年7月，陳婉婷出任中國國家女子少年足球隊U16主教練；2022年3月，出任江蘇無錫女足俱樂部主教練。