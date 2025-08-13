快訊

受三元能源火災波及…台泥財損出爐 獲利影響初估110億

不斷更新／楊柳颱風快閃！16縣市宣布「是否放颱風假」 14日停班課資訊一覽

英美都慘輸！全球薪資最高是這國家 台灣「薪情差」在亞洲四小龍中墊底

聽新聞
0:00 / 0:00

說實話挨罰？香港女教頭遭禁賽罰款 陸網輿論一面倒狂批

中央社／ 台北13日電
中國足球協會近日以「發表不負責任評論」為由，對來自香港的知名女教頭陳婉婷處以禁賽及罰款，引發輿論一面倒批評「只敢罰不敢說」。足球示意圖／ingimage
中國足球協會近日以「發表不負責任評論」為由，對來自香港的知名女教頭陳婉婷處以禁賽及罰款，引發輿論一面倒批評「只敢罰不敢說」。足球示意圖／ingimage

中國足球協會近日以「發表不負責任評論」為由，對來自香港的知名女教頭陳婉婷處以禁賽及罰款，引發輿論一面倒批評「只敢罰不敢說」。網路盛傳，陳婉婷在賽後記者會直言，「體制問題不改，成績再砸錢也沒用」。

中國足協8日公告稱，8月2日，女子足球超級聯賽第十四輪第80場，廣東女足與江蘇無錫女足的比賽在深圳舉行。在賽後新聞發布會中，江蘇無錫女足官員陳婉婷「發表不負責任評論，造成不良影響」，依據「中國足球協會紀律準則」規定，處以禁賽1場並罰款人民幣5000元（約新台幣2.1萬元）。

公告未提及陳婉婷「不負責任評論」的內容，但網路盛傳，她當時說，「體制問題不改，成績再砸錢也沒用」，這句話明顯直指中國足協。

值得玩味的是，網路已搜尋不到當天發布會的影片、內容與相關報導。

中國知名球評尹波11日發文爆料稱，當天參加新聞發布會的記者、主持發布會的工作人員，還有隨陳婉婷出席的一名江蘇女足隊員，這些人均已被打招呼不得對外透露陳婉婷發言內容。

尹波抨擊中國足協「只敢罰不敢說」，直指這種做法只能有一個原因：心虛。

他說，陳婉婷既不是批評裁判，又未言及對手，那麼就只有一種答案：她批評了足協。

尹波直言，歷屆中國足協給批評者穿小鞋、利用官哨等手段整治不聽話下屬的陰招層出不窮，可是公開「以言論罪」，陳婉婷這次顯然是開了歷史先河。

他強調，陳婉婷擁有批評足協的權利，這一條毋庸置疑。足協可以不同意、不接受她的批評，「用處罰的權力去堵她的嘴，就越界了」。

陳婉婷挨罰的消息傳出後，在微博相關討論區，大陸網友一面倒聲援陳婉婷，形容她「說了大實話，捅了馬蜂窩」；批中國足協「解決不了問題，就解決提出問題的人」。

據星島網報導，37歲的陳婉婷是香港人，女足球員出身。2015年12月任港超聯球隊東方主教練，是香港首名男子職業足球女教練。2016年，她帶領東方分別取得銀牌及港超聯冠軍，成為首名帶領男子隊奪標的女教練。

2019年7月，陳婉婷出任中國國家女子少年足球隊U16主教練；2022年3月，出任江蘇無錫女足俱樂部主教練。

教練 足球 香港 記者會 人民幣

延伸閱讀

香港九龍塘一諾私校管理差 遭停辦無通知 家長查詢撲空

相關新聞

說實話挨罰？香港女教頭遭禁賽罰款 陸網輿論一面倒狂批

中國足球協會近日以「發表不負責任評論」為由，對來自香港的知名女教頭陳婉婷處以禁賽及罰款，引發輿論一面倒批評「只敢罰不敢說...

深企老闆被判無期徒刑 2名表將被拍賣…驚人起拍價曝光

深圳市中級人民法院將於18日在阿里司法拍賣平台拍賣四項涉及刑事案件的資產，包括一棟別墅、兩支百達翡麗（Patek Phi...

屈公病疫情蔓延 廣西被納入最高風險防控區

中國廣東7月上旬爆發屈公病疫情後，有向外蔓延之勢。中國國家疾病預防控制局12日將廣東省隔鄰的廣西壯族自治區，也納入屈公病...

上海書展「雙主場+X+N」模式登場 陸書商：大陸讀者會買台版書收藏

2025上海書展13日登場，各參展攤位設有打卡、集章和折扣等活動吸引讀者參觀選購，也有業者以直播帶貨的方式在會場現場介紹...

大九學堂踏查天津 巧遇名人「粥餅倫」

「大九學堂」師生由馬英九基金會執行長蕭旭岑帶隊，近日赴中國大陸天津進行參訪。透過走訪頂尖高校、歷史景...

史學大師中研院院士許倬雲辭世 陸國台辦：令人惋惜

中研院院士、知名史學家許倬雲日前辭世，享年95歲，大陸官方13日首度公開表示悼念，強調許先生一生致力弘揚中華文化，功底深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。