快訊

巨業司機撞女大生「前後移車」輾死人 法官嘆：家屬當然無法接受

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

聽新聞
0:00 / 0:00

屈公病疫情蔓延 廣西被納入最高風險防控區

中央社／ 台北13日電
中國廣東7月上旬爆發屈公病疫情後，有向外蔓延之勢。圖為工作人員在廣東佛山市噴藥消殺蚊蟲。圖／新華社
中國廣東7月上旬爆發屈公病疫情後，有向外蔓延之勢。圖為工作人員在廣東佛山市噴藥消殺蚊蟲。圖／新華社

中國廣東7月上旬爆發屈公病疫情後，有向外蔓延之勢。中國國家疾病預防控制局12日將廣東省隔鄰的廣西壯族自治區，也納入屈公病聚集性疫情發生風險最高的防控1類地區。目前被中國官方列為屈公病防控1類地區的有廣東、廣西等6省。

在「多病同防」策略下，中國官方參照先前發布的「登革熱防控方案（2025年版）」，將屈公病（中國稱「基孔肯雅熱」）流行風險由高到低分為1、2、3、4類地區，後續並視疫情傳播風險變化動態調整。

根據中國國家疾控局12日公告，被列為屈公病防控1類地區者為廣東、浙江、福建、海南、雲南、廣西等6個省區。依照定義，「1類地區」是指媒介蚊活躍期較長、以往報告登革熱本地病例較多、聚集性疫情發生風險相對較高的省區。

目前中國屈公病確診病例已逾8000例，先後向外蔓延到澳門、香港及台灣。至於中國國內，除爆發疫情的廣東，北京、湖北、湖南等地也相繼出現屈公病確診者。

廣東省疾控局10日稱，過去一週該省病例新增數呈現連續下降趨勢，屬疫情核心的佛山市疫情已得到初步遏制。

疫情 廣東 屈公病 登革熱

延伸閱讀

港府轉口風：屈公病傳播快 或局部本土傳播

港府稱屈公病輸入香港風險可能增加 要嚴陣以待

網傳屈公病人傳人「恐大流行」？疾管署澄清：病媒蚊傳播

桃園市4例屈公病境外移入 市府啟動大掃除

相關新聞

深企老闆被判無期徒刑 2名表將被拍賣…驚人起拍價曝光

深圳市中級人民法院將於18日在阿里司法拍賣平台拍賣四項涉及刑事案件的資產，包括一棟別墅、兩支百達翡麗（Patek Phi...

屈公病疫情蔓延 廣西被納入最高風險防控區

中國廣東7月上旬爆發屈公病疫情後，有向外蔓延之勢。中國國家疾病預防控制局12日將廣東省隔鄰的廣西壯族自治區，也納入屈公病...

上海書展「雙主場+X+N」模式登場 陸書商：大陸讀者會買台版書收藏

2025上海書展13日登場，各參展攤位設有打卡、集章和折扣等活動吸引讀者參觀選購，也有業者以直播帶貨的方式在會場現場介紹...

大九學堂踏查天津 巧遇名人「粥餅倫」

「大九學堂」師生由馬英九基金會執行長蕭旭岑帶隊，近日赴中國大陸天津進行參訪。透過走訪頂尖高校、歷史景...

史學大師中研院院士許倬雲辭世 陸國台辦：令人惋惜

中研院院士、知名史學家許倬雲日前辭世，享年95歲，大陸官方13日首度公開表示悼念，強調許先生一生致力弘揚中華文化，功底深...

8歲自閉童參加夏令營 在蒼山失聯數日 大理全城尋人

8歲自閉症男童王一鎧9日在雲南大理蒼山參加「明日之光」夏令營時走失，至13日已超過72小時杳無音訊。蒼山地形險峻、氣候多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。