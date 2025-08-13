屈公病疫情蔓延 廣西被納入最高風險防控區

中國廣東7月上旬爆發屈公病疫情後，有向外蔓延之勢。中國國家疾病預防控制局12日將廣東省隔鄰的廣西壯族自治區，也納入屈公病聚集性疫情發生風險最高的防控1類地區。目前被中國官方列為屈公病防控1類地區的有廣東、廣西等6省。

在「多病同防」策略下，中國官方參照先前發布的「登革熱防控方案（2025年版）」，將屈公病（中國稱「基孔肯雅熱」）流行風險由高到低分為1、2、3、4類地區，後續並視疫情傳播風險變化動態調整。

根據中國國家疾控局12日公告，被列為屈公病防控1類地區者為廣東、浙江、福建、海南、雲南、廣西等6個省區。依照定義，「1類地區」是指媒介蚊活躍期較長、以往報告登革熱本地病例較多、聚集性疫情發生風險相對較高的省區。

目前中國屈公病確診病例已逾8000例，先後向外蔓延到澳門、香港及台灣。至於中國國內，除爆發疫情的廣東，北京、湖北、湖南等地也相繼出現屈公病確診者。

廣東省疾控局10日稱，過去一週該省病例新增數呈現連續下降趨勢，屬疫情核心的佛山市疫情已得到初步遏制。