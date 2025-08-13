上海書展「雙主場+X+N」模式登場 陸書商：大陸讀者會買台版書收藏

2025上海書展13日登場，各參展攤位設有打卡、集章和折扣等活動吸引讀者參觀選購，也有業者以直播帶貨的方式在會場現場介紹書籍。有業者認為，近來大陸讀者購買台版書籍，更多傾向於「收藏」性質。

據介紹，今年上海書展打造「雙主場+X+N」模式，以上海展覽中心、上海書城為「雙主場」， 前者售賣門票，則者為自由進出。主會場規模將達到約4.2萬平方公尺。活動並在上海全市範圍打造多個「X」分會場，打造各區級分會場和實體書店、圖書館等特色分會場。

台版書籍方面，今年中國圖書進出口上海有限公司的攤位上，台版書籍主要擺出漫畫、文學和生活風格的書籍，其中以台版漫畫為銷售大宗；上海香港三聯書店展位負責人表示，台版書籍裡，社科方面的作品一直以來銷售表現都還不錯，他認為，大陸讀者還是比較喜歡看一些文化上的讀物。

中國圖書進出口上海有限公司的工作人員盧小姐是上海書展常客，她告訴本報記者，每年參展的大公司和參展商其實變化不大，但感覺今年書籍種類多很多。加上這幾年電商、自媒體、直播興起，大陸銷售書的方式、書展羅列的品項就更加多樣化，比往年面向更廣。

盧小姐認為，台灣漫畫種類比較多，市面上繁體類書籍和台版漫畫不常見；上海書展折扣力道大，讀者會比較青睞。她也分享，這次大概帶了3,000多本台版漫畫，比往年多了1倍，因為去年在活動中途發現不夠，今年為了應對這種情況有多做準備。

才剛結束在台灣做交換學生的她觀察到，身邊有朋友喜歡台灣文學，認為台灣文學在這邊「滿流行的」，像是林奕含、邱妙津等作者都非常受到討論。

在上海香港三聯書店挑選台版書籍的民眾陶先生告訴本報記者，今天第1站就是來這裡報到，他提到自己家裡有很多台版書，也覺得看豎排的書「特別有感覺」。平常會看淘寶上有賣台版書的網站，但因為買得多、看得慢，之前的習慣是借書，現在則會買書後慢慢看。