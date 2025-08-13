大九學堂踏查天津 巧遇名人「粥餅倫」

「大九學堂」師生由馬英九基金會執行長蕭旭岑帶隊，近日赴中國大陸天津進行參訪。透過走訪頂尖高校、歷史景點，以及品嚐美食、參觀企業，深入感受天津兼具歷史底蘊與現代創新的城市風貌。參訪團成員表示，此行顛覆他們對大陸的刻板印象，也意外地遇見了網路名人「粥餅倫」。

學生們過去對天津的認識多來自歷史課本，諸如1860年第二次鴉片戰爭後，西方列強在天津設立的各國租界，像是五大道與義大利風情區。這些租界區保存良好，擁有獨特的異國建築群，彷彿見證了天津多元文化的交會。夜幕低垂時，漫步於此，燈光映照的街道讓人彷彿置身歐洲街頭。

除了人文歷史，天津的美食亦讓學生們印象深刻。有學生分享，雖然平時常在網路觀看酷似周杰倫的網路名人「粥餅倫」賣雞蛋灌餅的短片，但實際來到天津，才發現當地美食魅力遠超預期，例如創立於清朝的知名老鋪桂發祥麻花捲，俄羅斯總統普丁吃了也說有料的狗不理包子。總的來說，天津的餐食口味偏清淡，適合初訪遊客，番茄雞蛋羹更成為不少學生的心頭好，讓人忍不住一碗接一碗。尤其意外遇見「粥餅倫」本尊，眾人更是大樂，忙著搶拍合照。

在文化體驗方面，學生們參訪了「神州第一校」天津大學，該校歷史可追溯至1895年（清光緒21年）創立的北洋大學堂，已歷130年，甚至比北京大學的前身京師大學堂還早三年，素有「中國近代高等教育發源地」之美譽。師生一行也乘船遊覽海河，感受天津夜晚獨特的煙火氣息與城市脈動。在參訪慶王府時，更深刻體會到藝術與歷史的交織，以及中西文化在建築設計中的完美融合。

本次行程亦安排企業參訪，學生們走進比亞迪，了解新能源汽車及智慧製造的最新發展，親眼見證創新科技推動產業轉型的過程，展現中國大陸在科技研發上的實力與進步。並且進一步與在津台商和創業青年座談，交流彼此對於職涯的規劃與心得。

總結此行體驗，不少學生表示，這趟旅程徹底改變他們對大陸的既有印象。儘管台灣社會上仍有部分人士認為大陸發展落後，但親身見證當地城市面貌與產業發展後，學生們感受到天津的多元活力與快速進步，不愧是文化、歷史、以及產業兼具的名城。

