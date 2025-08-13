史學大師中研院院士許倬雲辭世 陸國台辦：令人惋惜

中研院院士、知名史學家許倬雲日前辭世，享年95歲，大陸官方13日首度公開表示悼念，強調許先生一生致力弘揚中華文化，功底深厚、著述豐富，在兩岸乃至國際學術界有廣泛影響。許先生辭世，令人惋惜。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日指出，許倬雲先生是知名歷史學家，對中國歷史和中華文明深有研究，一生致力弘揚中華文化，功底深厚、著述豐富，在兩岸乃至國際學術界有廣泛影響。許先生辭世，令人惋惜。

朱鳳蓮說，許倬雲先生具有民族情懷，始終以自己是中國人、是中華民族一份子為榮；強調兩岸同屬中華文化，「兩岸的文化血脈無法割裂」，反對「文化台獨」。他表達希望看到「九州同」的統一期盼，受到兩岸民眾的讚許，值得後人學習。

除了國台辦外，大陸多所高校近日也紛紛發出唁電，對許倬雲辭世表示哀悼。

南京大學稱，許倬雲先生的逝世是世界史學界和中華學術界的重大損失；北京大學高等人文研究院稱，將永遠懷念並推崇他的精神；東南大學人文學院表示會銘記先生的教誨，傳承其治學精神，弘揚其人文理想；廈門大學中國海關史研究中心指出，40年前該中心的創立得到許先生不遺餘力的支持，全體同仁受益匪淺，感銘於心。

此外包含東林書院、輔仁中學、國際儒聯、無錫市政府、無錫市台辦、三聯書店、讀客文化等各式單位也都有發出唁電弔念。而出版多部許倬雲著作簡體版的廣西師範大學出版社，也已在微博發文悼念。

許倬雲辭世後，包含中新社等多家大陸官媒，第一時間都以「但悲不見九州同」這句許倬雲生前曾經引述的南宋詩人陸游詩句來報導他的逝世。陸游這首詩後半還提到「王師北定中原日，家祭無忘告乃翁」。

在大陸社群網路上也有大量網友悼念許倬雲，一位網友留言評價，「他對台灣的民主政治轉型頗有貢獻」，更多網友則一致留言「先生千古」。

許多陸媒提到許倬雲生前表示要埋葬在大陸家鄉。他在2023年與知名主持人、作家許知遠的對談中曾說「我買了墳地，碑都刻好了，就在父母的墳墓旁邊。父母走的時候就吩咐，我對他們有承諾，跟他們說將來我們會回去的」。《無錫日報》日前也刊文稱，2年半前許倬雲在回覆該報的郵件中確實提到，「我們鄙夫婦，也在馬山華僑公墓，安排將來歸葬故鄉，陪侍父母。」

許倬雲在微博有實名認證的帳號，粉絲逾30萬，他生前最後一篇發文是7月24日，回憶起1938年台兒莊戰役前夕的場景，當時有一支川軍從四川出來，整條臨江路擠滿了軍隊，母親招待他們，「我看著這些小兵一個個我面前走過，那一刻我從小孩變成了大人，隱約知道這些年紀輕輕的小兵經過沙市，要從信陽直奔台兒莊，最後沒有一個回得了家，一個也回不來」，「小孩變大人不是年紀，而是心境」。