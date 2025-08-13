聽新聞
遇搭訕拒絕...陸女大生在風景區遭男子持剪刀刺傷不治
位於大陸江西南昌八大山人梅湖景區，10日下午有1名19歲女大生與友人觀光時，遇上1名男子前來搭訕拒絕後，被該男持剪刀捅刺遇害不治。警方稱男子曾有精神疾病診療史，目前已被刑事拘留。《環球時報》前總編胡錫進則評論質疑，嫌犯若真有精障問題，「監護人在哪裡？當地街道和景區的安全管理責任又盡了多少？」
據揚子晚報，10日下午，一名19歲女生穿漢服在南昌青雲譜八大山人梅湖景區旅遊，遭到1名男子騷擾，女孩拒絕後，被該男子持剪刀捅刺多下，導致女孩死亡。
明報新聞網稱，女死者是北京外交學院學生，當時身穿漢服與朋友遊玩。1名身著黑衣男子騎電動單車搭訕遭拒，持剪刀捅刺受害者頸、腹部，導致頸部大動脈破裂，同行女生肺部被刺傷。
12日下午，南昌市公安局青雲譜分局發布警情通報稱，經初步調查，當日13時40分左右，23歲的男性嫌犯席某（江西高安人，有精神疾病診療史），持剪刀對劉某、施某傷害，劉女經搶救無效死亡；施某送醫救治無生命危險。目前席男已遭刑事拘留，案件偵辦中。
事後有傳女生「被誤認穿和服而遭襲擊」，但南昌警方通報時未提及相關細節。
常在網上評論時事的大陸《環時》前總編胡錫進表示，警方表示席男有精神病診療史，引起輿論的強烈反響，「怎麼又是精神病？精神病難道要成為極端犯罪的擋箭牌和免死牌了嗎？」
胡錫進也提到，如果此人確為嚴重精神病人，他的監護人在哪裡？當地街道和景區的安全管理責任又盡了多少？「怎麼能夠允許如此有攻擊性的精神病人帶著剪刀這樣的傷人工具在人群中放肆行動，不受任何限制？」
