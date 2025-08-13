9月起 陸消費貸款貼息 個人最高人民幣3000元

為刺激內需消費，大陸財政部等多部門聯合發布促消費方案，包括為服務業經營者及個人消費提供貸款貼息。分析指出，面對美國的高關稅及北京當局與各國貿易關係日趨緊張，內需消費對維持陸經濟成長更加重要。

大陸財政部、中國人民銀行（大陸央行）等九部門昨天公告服務業經營主體貸款貼息政策實施方案，對於經辦銀行向服務業經營主體發放的貸款，財政部門按照貸款本金對經營者進行利息補貼，期限不超過一年，年貼息比率為一個百分點。大陸中央財政、省級財政分別承擔貼息資金的百分之九十、百分之十。單戶享受貼息的貸款規模最高可達人民幣一百萬元（約台幣四一七萬元）。

這次利息補貼方案涵蓋餐飲住宿、健康、養老、托育、家政、文化娛樂、旅遊、體育等八類消費領域服務業經營者，只要符合相關條件的貸款都可享受貼息政策。適用於自公開發布之日（三月十六日）至十二月卅一日期間簽訂貸款合約且相關貸款資金發放至經營者。

同時，大陸多個部門還聯合發布個人消費貸款財政貼息政策實施方案，提供個人消費一個百分點的利息補貼。每名借款人在一家貸款經辦機構可享受的全部個人消費貸款累計貼息上限為人民幣三千元（約台幣一萬二千六百元），這項財政補貼消費貸款的政策將於九月一日至明年八月三十一日期間實施。

貼息範圍包括單筆人民幣五萬元以下的一般消費，以及單筆人民幣五萬元以上的汽車、養老生育、教育培訓、文旅、家居、電子產品和健康醫療等重點領域消費。大陸國家統計局公布數據，今年上半年，大陸社會消費品零售總額較去年同期增長百分之五點。陸財政部說，上述方案是為貫徹落實官方關於大力提振消費決策。