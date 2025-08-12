快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

貴州大數據局長用政府伺服器挖比特幣 夠買2千間房

中央社／ 台北12日電

中國前貴州省大數據局長景亞萍近日因為涉嫌嚴重職務違法，遭到開除黨職與公職。據官媒爆料，景亞萍任內將政府伺服器挪用為私人礦場，挖出327枚比特幣，當時足夠買貴州縣城2000間房子。

官媒四川手機報11日爆料，前貴州省大數據發展管理局局長景亞萍，近日被「雙開」，她貪欲膨脹，大搞權錢交易，並將政府伺服器作為私人礦場，挖出327枚比特幣，價值約人民幣1.5億元（約新台幣6.26億元）。網友說，這筆錢足夠買2000間貴州縣城商品房。

截至晚間9時30分，比特幣即時價格是一枚356萬9812元。景亞萍如果沒被抓，她挖到的327枚比特幣現值11億6733萬元。

四川手機報影片還配上景亞萍出任大數據局長的專訪內問。她說，使命光榮，責任重大，「國家想幹什麼，那麼我們就是應該去幫什麼；群眾想什麼，那麼我們就應該賦予什麼。」

61歲的景亞萍是電子工程技術官僚，擁有博士學位。1986年起在貴州多所大學歷任教師與行政要職後，2016年升任貴州大數據副局長，2019年轉任貴州科學院院長，2021年升任貴州大數據局長，2024年10月被免職。

貴州省紀委監委2月24日通報，景亞萍涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。4月29日，她被撤銷全國政協委員資格。

貴州省紀委監委5日通報，經查，景亞萍收受可能影響公正執行公務的禮品，將應由本人支付的費用交由他人支付；違背組織原則，不如實報告個人有關事項；「貪欲膨脹，大搞權錢交易」，利用職務上的便利為他人在項目審批、項目承接等方面謀取利益，「非法收受巨額財物」。

通報指，景亞萍嚴重違反黨的組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予開除黨籍處分；由貴州省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

