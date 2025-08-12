看機器人踢足球！全球首個「人形機器人運動會」14日北京登場

快訊

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
北京舉辦的全球首個「世界人形機器人運動會」 14日將登場。圖為8月12日的足球預賽現場。（記者廖士鋒/攝影）
北京舉辦的全球首個「世界人形機器人運動會」 14日將登場。圖為8月12日的足球預賽現場。（記者廖士鋒/攝影）

號稱全球首個人形機器人運動會，將於14日至17日在北京登場，屆時將舉辦26個賽項，487場比賽，涵蓋足球、搏擊、乒乓等等，來自全球16個國家的500多台機器人將會齊聚競技。

據了解，世界人形機器人運動會將於14日晚間8點在大陸北京國家速滑館開幕，為期1小時左右，正式比賽則會自15日開始，期間將舉辦多種賽事，像是足球、自由搏擊、乒乓球等等，本屆運動會共有26個賽項，487場比賽。

北京朝陽區政府披露，此次運動會的「選手」來自全球五大洲16個國家的280支隊伍，共有500餘台機器人參加。不少屬於高校賽隊，大陸參賽高校包含北京清華大學、北京大學、上海交通大學、武漢大學、華中科技大學、山東大學等，還有北京人大附中、北京十一學校、中央民族大學附中3支中學隊伍參與。

至於企業參賽隊伍則包含天工、宇樹科技、加速進化、松延動力等，覆蓋了大陸頂尖人形機器人整機企業。而國際隊伍來自美國、德國、澳洲等15個國家。

這次運動會號稱是全球首個以人形機器人為主體的綜合性競技賽事，由北京市政府、大陸中央廣播電視總台、世界機器人合作組織、亞太機器人世界盃國際理事會聯合主辦。相關賽事票價不斐，從人民幣128元到580元不等。

為了因應機器人賽事需要，原為2022年北京冬奧會冰上競技場館的大陸國家速滑館，改裝出了「人形機器人實訓基地」，而在賽事正式開始前，近幾日足球預賽已經登場，預計在8月11日至13日將選出足球3v3預賽8強以及足球5v5預賽8強。

據了解，北京官方近期積極發展人形機器人相關產業與活動，今年4月曾舉行「2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松」，創下全世界首場人形機器人半馬賽事的紀錄。今年8月8日至12日，「2025世界機器人大會」也在北京經濟技術開發區北人亦創國際會展中心舉辦。稍早的7月中旬的鏈博會，也展出多款機器人。

北京市長殷勇8日指出，北京將打造具有國際影響力的機器人創新高地。包含建設人形機器人整機中試驗證平台，攜手津冀統籌布局關鍵零組件環節，推動人形機器人逐步具備高水準規模化生產能力，全力支持具身智慧型機器人創新中心升級發展，率先建設機器人4S店等專業化服務機構，打造人與機器人協同共進的全球機器人應用標竿城市等。

足球 北京冬奧 人形機器人

