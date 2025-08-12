在麥當勞大聲看影片！男奇招KO超爆笑 網友爆共鳴分享絕招

在公共場合開聲音看影片實在擾人。有港男指，早前在麥當勞用餐時，旁邊桌大媽開大聲在看抖音影片，他不勝其擾，於是把頭靠近對方螢幕一起看；見大媽無反應，港男再伸手幫她掃下1段影片來看，大媽驚呆反問「你做什麼？」，港男則回應「你開那麼大聲不是想一起分享嗎？」，最終成功擊退大媽，樂得清靜。

不少網友也有類似經驗，分享絕招「我上次在電梯裡大聲重複那段影片中的對白，嚇得他立刻安靜下來，然後一出電梯就馬上走了」、「我也會陪他們一起看，但有一次那個女人對我微笑，我嚇了一跳，原來還有人比我瘋」。

在公眾場所要有公德心。有港男在Threads上發文分享搞笑經歷，Hastag「#不要得罪神經病的人」。他指在麥當勞吃東西時，旁邊有大媽用手機大聲播抖音片，原PO於是探頭伸過去與大媽一起看影片，大媽不以為然繼續看片。看了數十秒，原PO突然伸手掃大媽的手機螢幕播放下1段片，當下大媽被嚇呆，反問原PO「你做什麼？」，原PO便回應「你開那麼大聲不是想一起分享嗎？我見你這麼好，幫你忙順手掃下去1段片而已」。大媽聞言起身離開，原PO高興「我可以安靜地吃完這頓飯」。

港男奇招擊退看片大媽 獲網友大讚

貼文引來不少網友讚賞原PO做法，「好X正」、「欣賞你，如果多些人像你這樣就好了」、「對不起笑了，你這個方法很好」、「用魔法打敗魔法」。

網友分享爆笑應對絕招

不少網友爆共鳴，分享類似情況應對方法，「幾年前有位女士地鐵車廂大聲播歌，我坐對面跟歌曲一起唱，然後它就停下來了」、「我試過坐970公車，隔壁的女人又大聲播放影片，然後我開始不斷扭頭眨眼，她見到我這樣，停了影片，我又在她面前打自己一巴，她立刻走開了」、「我試過在MRT，坐在我旁邊的人播放抖音的音樂超大聲，旁邊的車廂都應該聽得到，我忍了5分鐘，然後拿出一些DJ remix的音樂，將音量調到很近他的耳朵。」。不過也有失敗例子，「我也會陪他們一起看，但有一次那個女人對我笑，我嚇了一跳，原來還有其他人比我瘋」。

