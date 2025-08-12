快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

在麥當勞大聲看影片！男奇招KO超爆笑 網友爆共鳴分享絕招

香港01／ 撰文：喬納森
有港男在麥當勞用餐時，旁邊桌大媽開大聲在看抖音影片，他不勝其擾，於是把頭靠近對方螢幕一起看。麥當勞示意圖。(路透)
有港男在麥當勞用餐時，旁邊桌大媽開大聲在看抖音影片，他不勝其擾，於是把頭靠近對方螢幕一起看。麥當勞示意圖。(路透)

在公共場合開聲音看影片實在擾人。有港男指，早前在麥當勞用餐時，旁邊桌大媽開大聲在看抖音影片，他不勝其擾，於是把頭靠近對方螢幕一起看；見大媽無反應，港男再伸手幫她掃下1段影片來看，大媽驚呆反問「你做什麼？」，港男則回應「你開那麼大聲不是想一起分享嗎？」，最終成功擊退大媽，樂得清靜。

不少網友也有類似經驗，分享絕招「我上次在電梯裡大聲重複那段影片中的對白，嚇得他立刻安靜下來，然後一出電梯就馬上走了」、「我也會陪他們一起看，但有一次那個女人對我微笑，我嚇了一跳，原來還有人比我瘋」。

在公眾場所要有公德心。有港男在Threads上發文分享搞笑經歷，Hastag「#不要得罪神經病的人」。他指在麥當勞吃東西時，旁邊有大媽用手機大聲播抖音片，原PO於是探頭伸過去與大媽一起看影片，大媽不以為然繼續看片。看了數十秒，原PO突然伸手掃大媽的手機螢幕播放下1段片，當下大媽被嚇呆，反問原PO「你做什麼？」，原PO便回應「你開那麼大聲不是想一起分享嗎？我見你這麼好，幫你忙順手掃下去1段片而已」。大媽聞言起身離開，原PO高興「我可以安靜地吃完這頓飯」。

港男奇招擊退看片大媽 獲網友大讚

貼文引來不少網友讚賞原PO做法，「好X正」、「欣賞你，如果多些人像你這樣就好了」、「對不起笑了，你這個方法很好」、「用魔法打敗魔法」。

網友分享爆笑應對絕招

不少網友爆共鳴，分享類似情況應對方法，「幾年前有位女士地鐵車廂大聲播歌，我坐對面跟歌曲一起唱，然後它就停下來了」、「我試過坐970公車，隔壁的女人又大聲播放影片，然後我開始不斷扭頭眨眼，她見到我這樣，停了影片，我又在她面前打自己一巴，她立刻走開了」、「我試過在MRT，坐在我旁邊的人播放抖音的音樂超大聲，旁邊的車廂都應該聽得到，我忍了5分鐘，然後拿出一些DJ remix的音樂，將音量調到很近他的耳朵。」。不過也有失敗例子，「我也會陪他們一起看，但有一次那個女人對我笑，我嚇了一跳，原來還有其他人比我瘋」。

延伸閱讀：

14歲仔偷偷紋身！父見胸前持劍人像怒報警　指控店方「非法刺青」

港鐵2內地女打開「緊急窗」片瘋傳！後續咁做更震驚　港鐵咁回應

文章授權轉載自《香港01》

大媽 影片 抖音 麥當勞

相關新聞

在麥當勞大聲看影片！男奇招KO超爆笑 網友爆共鳴分享絕招

在公共場合開聲音看影片實在擾人。有港男指，早前在麥當勞用餐時，旁邊桌大媽開大聲在看抖音影片，他不勝其擾，於是把頭靠近對方螢幕一起看...

慎入！香港驚現怪異蝸牛「不斷點頭」超恐怖 網友揭悲慘真相

到底這隻蝸牛為什麼要不斷點頭？有網友發文分享，在沙田新城市廣場1間餐廳桌面上發現1隻眼柄腫脹、不斷上下擺動的蝸牛，行為怪異...

抗日將領李默庵百年故居 2913萬元拍出 網炸鍋：窮瘋了

近日，湖南長沙抗日將領李默庵故居——北山書屋上線拍賣引發關注。這幢1928年始建的兩層樓住宅是近現代重要史蹟及代表性建築...

食客逃單、服務員哭一下午 山西餐館「未打碼」曝正臉

山西晉城一家餐飲店遇到一家五口吃霸王餐，且其中一名年輕女食客的行為被懷疑是「職業逃單」。店家報案後，警方稱逃單是民事糾紛...

江西3名腦癱青年不願躺平 擺攤賣大蒜：想給父母養老

今年進入大學畢業季以來，陸續出現畢業生「躺平」不求職現象，但在江西省上饒市信州區，有3名不願躺平的腦癱（腦性麻痺）青年，...

「夏天住東北，秋天回老家」 候鳥族為東北經濟注活水

夏日的江南驕陽似火，而千里之外的鴨綠江畔卻涼風習習。幅員遼闊的中國，同時間的氣候差異也非常明顯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。