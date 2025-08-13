快訊

陸城市軌道客運量 7月29.2億人次 增長1.7%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸交通運輸部11日發布數據顯示，7月，中國城市軌道交通完成客運量29.2億人次，同比增長1.7%。

中新社報導，交通運輸部當日發布的城市軌道交通運營數據速報顯示，7月，中國31個省和新疆生產建設兵團共有54個城市開通運營城市軌道交通線路330條，運營里程11146.8公里，實際開行列車374萬列次，完成客運量29.2億人次，進站量17.4億人次。7月份客運量環比增加2.3億人次，增長8.6%，同比增加0.5億人次，增長1.7%。43個城市開通運營地鐵輕軌線路271條，運營里程9658.1公里，完成客運量28.2億人次，進站量16.7億人次；16個城市開通運營單軌、磁浮、市域快速軌道交通線路25條，運營里程970.7公里，完成客運量8314萬人次。

新疆 輕軌 地鐵

