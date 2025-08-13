陸單機武俠遊戲「影之刃零」 海內外百萬玩家驚嘆

巨型工業骨架空間內，無數條紅絲線在鋼鐵穹頂下蜿蜒交織，將高爐秀場化為光影奇境，數百名玩家沉浸其中體驗賽博武俠世界的魅力。北京遊戲企業近年來投入最大、研發周期最長的精品3A級單機武俠遊戲「影之刃零」，日前在首鋼園三高爐舉行線下試玩活動，吸引海內外近百萬玩家關注，嘉賓中不乏專程來華體驗遊戲的海外玩家、遊戲媒體及主播。

這場工業遺跡與武俠美學的深度碰撞，創下了北京單一遊戲線下試玩規模之最。

由北京靈遊坊打造的單機動作遊戲「影之刃零」構建了一個具有中式武俠風格的原創架空世界，本次試玩會是在北京首次舉辦的大型單機線下試玩活動。

活動選址首鋼園，三高爐的巨型鋼鐵結構與鏽蝕設備構成的工業風，與「影之刃零」的「武俠朋克」風格高度契合。開發團隊於三高爐工業遺跡內打造了沈浸式場景，將遊戲中標誌性的「紅絲線」裝置融入數十米高的熔爐空間，把遊戲試玩升級為一次藝術與空間的對話。

活動吸引海內外超3萬人報名參與，來自北美、歐洲、日韓等地的近百位海外玩家、遊戲媒體親臨現場。1000多名玩家齊聚首鋼園，現場的200多位海內外主播向全球進行遊戲實況直播，發布遊戲心得視頻，在各個平臺上創造了共計上億次的播放量以及超過2000萬的直播觀看人次。

一眾海外嘉賓在感嘆「影之刃零」對中國功夫極致表現的同時，也震撼於北京風貌與首鋼園的工業美學。

來自美國的玩家Sydnee Goodman參加過全球各種遊戲活動，但首鋼園獨特的中式蒸汽朋克美學讓她感到驚豔，「場地太震撼了，我從沒見過這樣的氛圍，像是給遊戲辦了一場婚禮，紅繩裝置、燈光氛圍和遊戲場景的融合，簡直是藝術品。」第一次來中國的她也被北京的美深深吸引，「長城、故宮，像走進歷史大片，最讓我意外的是這裡的人特別熱情」。

擁有650萬粉絲的遊戲主播SushiBAE說，這次活動讓自己第一次走出直播間和來自全球的玩家以及遊戲開發者面對面交流。

他用「童話般的體驗」來形容自己的北京之行，「這裡到處都是歷史感，我去了故宮、天安門、798和北京的胡同，真的像穿越了幾個時代」。