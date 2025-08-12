慎入！香港驚現怪異蝸牛「不斷點頭」超恐怖 網友揭悲慘真相

快訊

香港01／ 撰文：謝茜嘉
到底這隻蝸牛為什麼要不斷點頭？有網友發文分享，在沙田新城市廣場1間餐廳桌面上發現1隻眼柄腫脹、不斷上下擺動的蝸牛，行為怪異，提醒大家要小心。示意圖／聯合報系資料照片
到底這隻蝸牛為什麼要不斷點頭？有網友發文分享，在沙田新城市廣場1間餐廳桌面上發現1隻眼柄腫脹、不斷上下擺動的蝸牛，行為怪異，提醒大家要小心。有網友留言指出，該隻蝸牛已被寄生蟲入侵體內，「喪屍蝸牛/寄生蝸牛」、「其實牠是被寄生蟲寄生的，要如此鮮艷的顏色，就是要鳥類看到吃掉牠，好完成循環」，不少人就大呼「好噁心、好恐怖」、「起雞皮疙瘩」。

該網友8月11日於Threads發文表示，在當日早上9時20分，於沙田新城市廣場1間餐廳桌面上發現1隻奇怪的蝸牛。影片見到，該隻蝸牛其中1邊眼柄腫脹，帶有1圈綠色，蠕動期間，腫脹的眼柄不斷上下擺動。

沙田新城市廣場驚現怪異蝸牛

不少網友指出，該隻蝸牛已被寄生蟲入侵，「已經有寄生蟲附體，全身都已經不是由本體控制」、「沒有了自主能力基本上就是死了」、「牠被寄生了，但第一次看到真實的，有點嘔」、「雖然是自然界，但都覺得寄生螺是件很X核突的事」。

蝸牛被雙盤吸蟲寄生 侵入眼柄令肌肉膨脹

根據環保團體綠色力量網站資料，一種名為雙盤吸蟲的扁蟲，專挑蝸牛做寄生，不但從蝸牛身上吸取養分，更會侵入蝸牛的眼柄，一方面令眼柄肌肉不斷膨脹且不能收縮，另方面則令眼柄的顏色變得異常鮮豔。

網站亦提到，蝸牛原屬夜行性動物，避開主要捕獵者雀鳥，但雙盤吸蟲會控制蝸牛的大腦，令其做出大白天向上爬到植物上的危險行為。雀鳥捕食被寄生的蝸牛後，雙盤吸蟲會在雀鳥體內繁殖，並誕下蟲卵，並藉鳥糞將蟲卵散落他方。蝸牛進食鳥糞後，就再次成為新的「喪屍」。

文章授權轉載自《香港01》

蝸牛 蟲卵 喪屍 影片 動物 Threads 寄生蟲

