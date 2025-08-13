快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

三星堆文創 「碼」上退稅帶走

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
國外遊客鍾情三星堆文創。 本報德陽傳真
國外遊客鍾情三星堆文創。 本報德陽傳真

「這些紀念品太酷了！這個貨幣造型的冰箱貼太有創意了，能讓人想起這次參觀，太有意思了。」美國遊客Jordan拿起一款三星堆貨幣造型的冰箱貼，興奮地向同行夥伴展示，臉上滿是驚喜。近日，四川德陽三星堆博物館迎來了一波國外遊客熱潮，特別是離境退稅商店更成為遊客們的必打卡地。

走進商店，上百款以三星堆黃金面具、神樹、青銅大立人為設計原型的文創產品琳瑯滿目，吸引眾多國外遊客駐足。他們或拿起文創仔細端詳，或向店員諮詢產品細節，不時發出陣陣讚嘆。

美國遊客Trey在黃金面具系列文創前挪不開腳步，他激動地說：「我特別喜歡各種各樣的黃金面具以及展出的各種黃金製品和玉器，這些文創和館內真品太像了，非常獨特，太酷了！」

據了解，為了讓國外遊客更好地享受優惠，三星堆博物館將離境退稅的購物門檻從原先的500元下調至200元（人民幣），退稅率從9%到13%不等。

與此同時，「碼上退」創新服務通過二維碼小程式實現「即買即退」全流程線上辦理，這一調整大大增加了遊客的購買欲望。三星堆博物館的國際消費吸引力不斷提升，不僅帶動「文博熱」，更讓愈來愈多的國外遊客感受到三星堆文化的獨特魅力。

黃金 文創 博物館

延伸閱讀

維持7成滿、放「2樣物品」保持低溫…7個小技巧幫你省冰箱電費！

日本貿易談判代表：美政府承諾修正總統令、追溯退稅 但避談時程

稅收超徵「普發一萬元」 網友不滿：沒繳稅及逃漏稅怎可領？

走讀文化四川／走進三星堆博物館 啟古蜀文明探祕之旅

相關新聞

陸單機武俠遊戲「影之刃零」 海內外百萬玩家驚嘆

巨型工業骨架空間內，無數條紅絲線在鋼鐵穹頂下蜿蜒交織，將高爐秀場化為光影奇境，數百名玩家沉浸其中體驗賽博武俠世界的魅力。

看機器人踢足球！全球首個「人形機器人運動會」14日北京登場

號稱全球首個人形機器人運動會，將於14日至17日在北京登場，屆時將舉辦26個賽項，487場比賽，涵蓋足球、搏擊、乒乓等等...

在麥當勞大聲看影片！男奇招KO超爆笑 網友爆共鳴分享絕招

在公共場合開聲音看影片實在擾人。有港男指，早前在麥當勞用餐時，旁邊桌大媽開大聲在看抖音影片，他不勝其擾，於是把頭靠近對方螢幕一起看...

9月起 陸消費貸款貼息 個人最高人民幣3000元

為刺激內需消費，大陸財政部等多部門聯合發布促消費方案，包括為服務業經營者及個人消費提供貸款貼息。分析指出，面對美國的高關...

三星堆文創 「碼」上退稅帶走

「這些紀念品太酷了！這個貨幣造型的冰箱貼太有創意了，能讓人想起這次參觀，太有意思了。」美國遊客Jordan拿起一款三星堆...

陸城市軌道客運量 7月29.2億人次 增長1.7%

大陸交通運輸部11日發布數據顯示，7月，中國城市軌道交通完成客運量29.2億人次，同比增長1.7%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。