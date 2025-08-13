三星堆文創 「碼」上退稅帶走

「這些紀念品太酷了！這個貨幣造型的冰箱貼太有創意了，能讓人想起這次參觀，太有意思了。」美國遊客Jordan拿起一款三星堆貨幣造型的冰箱貼，興奮地向同行夥伴展示，臉上滿是驚喜。近日，四川德陽三星堆博物館迎來了一波國外遊客熱潮，特別是離境退稅商店更成為遊客們的必打卡地。

走進商店，上百款以三星堆黃金面具、神樹、青銅大立人為設計原型的文創產品琳瑯滿目，吸引眾多國外遊客駐足。他們或拿起文創仔細端詳，或向店員諮詢產品細節，不時發出陣陣讚嘆。

美國遊客Trey在黃金面具系列文創前挪不開腳步，他激動地說：「我特別喜歡各種各樣的黃金面具以及展出的各種黃金製品和玉器，這些文創和館內真品太像了，非常獨特，太酷了！」

據了解，為了讓國外遊客更好地享受優惠，三星堆博物館將離境退稅的購物門檻從原先的500元下調至200元（人民幣），退稅率從9%到13%不等。

與此同時，「碼上退」創新服務通過二維碼小程式實現「即買即退」全流程線上辦理，這一調整大大增加了遊客的購買欲望。三星堆博物館的國際消費吸引力不斷提升，不僅帶動「文博熱」，更讓愈來愈多的國外遊客感受到三星堆文化的獨特魅力。