北京這家餐廳 機器人當家

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京首家機器人主題餐廳「機器人焰究所」匯集各類成熟機器人產品20餘款，為消費者呈現科技與美食盛宴。圖為樂隊機器人在餐廳演奏樂曲。（中新社）
北京首家機器人主題餐廳「機器人焰究所」匯集各類成熟機器人產品20餘款，為消費者呈現科技與美食盛宴。圖為樂隊機器人在餐廳演奏樂曲。（中新社）

推開餐廳大門，仿生人形機器人酒保「希爾」和「小柒」熱情上前招呼，金屬質感的手臂做出標準的迎賓手勢。伴隨2025世界機器人大會啟幕，位於北京經濟技術開發區的北京首家機器人主題餐廳「機器人焰究所」開門迎客，並成為新晉打卡地。開業三天來，中外顧客帶著好奇走進這家充滿科技感的餐廳，感受科幻場景變為現實。

中新社報導，餐廳內，煎餅果子機器人、奶茶機器人、咖啡機器人、烤串機器人等一眾「大廚」正忙著製作各式各樣小吃飲品，讓顧客滿足味蕾的同時大飽眼福。送餐機器人、機器人垃圾桶穿梭有序，為顧客提供服務。由機器人鍵盤手、機器人吉他手、機器人鼓手和機器人貝斯手組成的機器人樂隊，正奏出一首首流行樂曲。

打開這家餐廳的菜單「主控進食系統」，可看到牛肉和雞肉漢堡套餐命名為「Alpha 芯核牛堡動力模塊」和「Beta 雙核智能雞堡組件」，硬核科技感十足。

圖為消費者與酒保機器人互動。 （中新社）
圖為消費者與酒保機器人互動。 （中新社）

「最多的問題是『能看看裡面怎麼操作嗎？』」研發奶茶機器人的愛睿特智能科技有限公司CEO王國棟表示，幾天來一直在收集顧客反饋。不少人對機器人製作過程充滿好奇，由於直接開放製作區域存在食品安全隱患，團隊緊急上線製作過程影片並循環播放，不少顧客覺得機器人做的奶茶能對標高端品牌，這是讓他們驚喜的地方。

「開業以來，中外顧客對能說會動的機器人十分感興趣。等餐期間，許多顧客與恐龍機器人等機器人互動，在就餐區域附近聽機器人講脫口秀、觀看機器人樂隊演奏，得到了中外遊客，特別是小朋友們的喜愛。」機器人焰究所負責人孫玲說。

目前，機器人產業穩居大陸第一梯隊的北京，已支持形成了12類200項機器人創新產品，支持機器人創新產品在11個領域134種場景完成首試首用和迭代升級，不同領域的機器人應用深度和廣度都持續拓展。  

餐廳 北京 奶茶

延伸閱讀

民眾喝粉角奶茶「嚼到蒼蠅」上吐下瀉！CoCo回應了

北京籲美鬆綁HBM 一文看懂何謂高頻寬記憶體

北京封路、商場全閉…93閱兵首演練 2.2萬人參與

三分天下…美中俄「雅爾達體系」回歸？北京冷對

相關新聞

暑假升溫 陸客著迷腳步丈量金門之美

夜色掩映下的金門後浦小鎮，古蹟、洋樓、廟宇格外美麗。跟隨導覽員走街串巷、用腳步丈量金門之美，成為不少到訪金門的大陸遊客的...

北京這家餐廳 機器人當家

推開餐廳大門，仿生人形機器人酒保「希爾」和「小柒」熱情上前招呼，金屬質感的手臂做出標準的迎賓手勢。伴隨2025世界機器人...

都有了「戶口本」！ 大陸首批五個國家公園完成確權登記

中國大陸首批國家公園已全部完成確權登記，意味著大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山和三江源五個國家公園都有了「戶口本」...

科考隊員賣「北極點海水」？標價近萬 被疑造假秒下架

近日，二手平台上有人以5000元（人民幣，下同，約新台幣2萬元）高價轉賣中國海洋大學錄取通知書禮盒中的「南極海水」吊墜，引...

李小琳談李鵬：送99朵玫瑰時被父親含淚斥浪費

大陸前總理李鵬之女李小琳接受中國時裝雜誌採訪，提及父親在她童年時自稱是一名「帶來光明」的電力工作者，一件衣服一穿便是20...

消費者戴頸鏈過敏確診「首飾病」 合金材質重金屬超標或致癌

在合金首飾憑藉款式多、價格低而廣受消費者的喜愛，但長期佩戴可能會威脅到身體健康。有消費者近日因皮膚出現紅斑、丘疹、瘙癢，最終確診為「首飾性皮炎」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。