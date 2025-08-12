北京這家餐廳 機器人當家

推開餐廳大門，仿生人形機器人酒保「希爾」和「小柒」熱情上前招呼，金屬質感的手臂做出標準的迎賓手勢。伴隨2025世界機器人大會啟幕，位於北京經濟技術開發區的北京首家機器人主題餐廳「機器人焰究所」開門迎客，並成為新晉打卡地。開業三天來，中外顧客帶著好奇走進這家充滿科技感的餐廳，感受科幻場景變為現實。

中新社報導，餐廳內，煎餅果子機器人、奶茶機器人、咖啡機器人、烤串機器人等一眾「大廚」正忙著製作各式各樣小吃飲品，讓顧客滿足味蕾的同時大飽眼福。送餐機器人、機器人垃圾桶穿梭有序，為顧客提供服務。由機器人鍵盤手、機器人吉他手、機器人鼓手和機器人貝斯手組成的機器人樂隊，正奏出一首首流行樂曲。

打開這家餐廳的菜單「主控進食系統」，可看到牛肉和雞肉漢堡套餐命名為「Alpha 芯核牛堡動力模塊」和「Beta 雙核智能雞堡組件」，硬核科技感十足。

圖為消費者與酒保機器人互動。 （中新社）

「最多的問題是『能看看裡面怎麼操作嗎？』」研發奶茶機器人的愛睿特智能科技有限公司CEO王國棟表示，幾天來一直在收集顧客反饋。不少人對機器人製作過程充滿好奇，由於直接開放製作區域存在食品安全隱患，團隊緊急上線製作過程影片並循環播放，不少顧客覺得機器人做的奶茶能對標高端品牌，這是讓他們驚喜的地方。

「開業以來，中外顧客對能說會動的機器人十分感興趣。等餐期間，許多顧客與恐龍機器人等機器人互動，在就餐區域附近聽機器人講脫口秀、觀看機器人樂隊演奏，得到了中外遊客，特別是小朋友們的喜愛。」機器人焰究所負責人孫玲說。

目前，機器人產業穩居大陸第一梯隊的北京，已支持形成了12類200項機器人創新產品，支持機器人創新產品在11個領域134種場景完成首試首用和迭代升級，不同領域的機器人應用深度和廣度都持續拓展。