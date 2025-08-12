暑假升溫 陸客著迷腳步丈量金門之美

夜色掩映下的金門後浦小鎮，古蹟、洋樓、廟宇格外美麗。跟隨導覽員走街串巷、用腳步丈量金門之美，成為不少到訪金門的大陸遊客的不二之選。

新華社報導，「以前對金門的了解比較有限，這次來體驗，發現這裡的人文氣息很濃厚，跟著講解員了解了許多建築背後的歷史故事。」正值暑假，福建遊客林女士帶著兩個女兒首次來金門旅遊。在朋友推薦下，她們參加了當地推出的「夜遊金門後浦美麗小鎮」活動，短短兩個多小時探訪了清代「總兵署」及「奎閣」、珠浦北路上的「浯江書院」、兼具閩南古厝和洋樓之美的「模範街」等等。

去年大陸先後恢復福建省居民赴馬祖、金門旅遊。近日，記者來到金門採訪發現，與福建一水之隔的金門，以其獨特的歷史和人文風情吸引不少大陸遊客暑期前來觀光，帶動當地旅遊升溫。

景區工作人員介紹，暑期到訪的陸客人數有所增加。在後浦小鎮、沙美老街等熱門景區的商鋪前，攤位上擺放著顯眼的支付寶或微信掃碼牌，方便遊客付款。很多店家老闆對陸客熱情地打招呼，一位經營蚵嗲的阿嬤笑著說：「最近生意還不錯，常常有陸客光臨。」

為迎接暑期旅遊旺季與陸客觀光契機，金門縣近期推出了「2025金門親子嘉年華」，包括「金門親子體驗遊」及「海島生活節」「後浦十六藝文特區音樂季」「金門街頭文化藝術節」「金湖海灘花蛤季」等系列活動，為遊客提供多元夏日體驗。

對很多遊客而言，金門不僅是寧靜的旅遊目的地，更是兩岸民眾交流的重要窗口。一位90後博主在參觀金門後感慨地說，「這裡的生活讓我真切感受到兩岸交流交融的美好，也發現兩岸之間真實而溫暖的連接」。

金門有大大小小的傳統聚落，這些有著飛檐翹角的紅磚瓦房具有鮮明的閩南特色，被譽為「活的閩南文化」，不少活化後成為民宿，受到遊客青睞。林女士一家就選擇住在離後浦老鎮不遠的一座閩南古厝，玩累了後回到住所休息，在天井觀星，在庭前戲魚。

「金門和福建泉州、漳州等地血濃於水，傳統建築既有閩南的鮮明風格，也有金門獨特的地方。」祖籍福建的李錫福從事傳統木匠工藝已有四十餘年，他和福建的古建築修繕從業者保持著密切的聯繫，在他眼中，金門適合放慢腳步慢慢品味。

據金門縣近期公布的數據，自去年9月福建居民赴金門旅遊正式恢復以來，累計入境陸客已超過13萬人次，其中主要為個人遊旅客。

位於廈門島東北角的五通客運碼頭距離金門水頭碼頭不到10海里，航行時間僅約30分鐘。得益於便捷的交通，除了遊覽景點，還有遊客選擇來金門休閒、購物。很多金門居民也時常前往廈門探親訪友、購物遊玩。