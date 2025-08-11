快訊

都有了「戶口本」！ 大陸首批五個國家公園完成確權登記

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中國大陸首批國家公園已全部完成確權登記，意味著大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山和三江源五個國家公園都有了「戶口本」。

據新華社報導，大陸自然資源部11日宣布上述消息。中國大陸的國家公園是具有國家代表性的自然生態系統，保護範圍大，生態過程完整，是大陸自然生態系統中最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的部分。開展國家公園自然資源確權登記是推進生態文明建設的一項重要舉措。

根據大陸民法典等法律法規，通過自然資源確權登記，國家公園在國土空間上精準落地，明確宣示其中各類自然資源資產的產權主體，清晰界定不同層級政府行權的具體範圍，釐清自然資源資產所有者、監管者及其責任，將為國家公園產權管理提供支撐。

報導稱，通過確權登記，解決一批自然資源產權糾紛，畫清全民所有和集體所有之間的邊界，畫清全民所有、不同層級政府行使所有權的邊界，畫清不同集體所有者的邊界，畫清不同類型自然資源的邊界，各類自然資源權屬狀況和自然狀況實現「一張圖」，將為國家公園全民所有自然資源資產處置配置、有償使用等提供權責歸屬依據。

2021年10月， 大陸正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園。大陸國家公園將分為核心保護區和一般控制區，核心保護區只對科研開放，一般控制區則開放旅遊。

大陸國家林草局去年宣布，大陸將推進設立黃河口、錢江源—百山祖、卡拉麥里等新的國家公園。

另據《科技日報》報導，大陸給自然資源上「戶口」，不止於國家公園。截至2025年7月底，大陸全國共有1057個重點區域相繼完成登簿，總面積達32萬平方公里，覆蓋國家公園等自然保護地、森林、草原、溼地、河流、湖泊、探明儲量的礦產資源、無居民海島等各類自然資源。

