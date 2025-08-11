山東齊河書記被查落馬 全城放煙火慶祝

快訊

中央社／ 台北11日電

中共山東省齊河縣委書記孫修煒8日被查的消息傳開後，齊河縣城入夜煙火、鞭炮響聲不斷，當地網友表示，這是民眾慶祝巨虎落馬，齊河終於天晴。孫修煒主政期間，齊河厲行禁燃禁放煙火。

山東省紀委監委官網8日通報，齊河縣委書記孫修煒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

齊河「一把手」孫修煒被查的消息傳開後，抖音多則短影音顯示，8日當晚雖然不是特別節慶，但齊河縣城煙火、鞭炮響聲不斷。

齊河網友紛紛表示，全城民眾慶祝巨虎落馬，放煙火「送瘟神」，形容「齊河解放了」、「齊河天晴了」；還有網友表示，希望這種煙火「開遍全國」。

公開資料顯示，55歲的孫修煒是山東煙台人，1992年擔任公職以來，絕大部分時間在山東濰坊市任職，2021年1月從濰坊市濰城區長升任齊河縣委書記。

綜合「媒派」等新聞自媒體報導，孫修煒主政齊河後，民怨不斷，最出名的就是他下令全城的路燈桿、交通號誌桿都漆成詭異的黑色，如此勞民傷財又毫無意義的舉措，引發當地民眾強烈不滿，譏稱為「齊河特色黑」；獨步全國的黑燈桿，淪為社群笑料。

據報導，孫修煒在齊河大舉任用濰坊的自己人，排擠當地官吏，大小工程都插手，就連疫情防控期間的便當也不放過。他投入巨資搞「雨污分流」的下水道工程，卻造成縣城淹水；一度推動成立自任董事長的健康集團，其後因阻力太大撤回。

孫修煒聲名狼藉之際，去年9月22日，齊河財政局辦公樓失火，傳出內部帳簿付之一炬，當地質疑人為縱火，遭官方否認，但迄今未發布調查結果。

孫修煒的生活作風更引發坊間議論紛紛，他結過3次婚都以離婚收場，在齊河傳出與多名女下屬有染，其中一人還是局長。多名知情人士透露，他落馬後，與其有特殊關係的女下屬也被帶走調查。

報導說，孫修煒在齊河胡搞亂搞，不少人猜測，舉報信會如雪花般寄到有關部門的辦公桌上，但他始終穩坐釣魚台，背後肯定有靠山撐腰。

這次孫修煒終於落馬，當地民眾都認為與中央第九巡視組有直接關係。中央第九巡視組7月進駐山東，展開為期兩個半月左右的巡視，不到一個月，孫修煒就傳出被查，消失於公眾視野。

齊河全城放煙火慶祝孫修煒落馬，諷刺的是，孫修煒主政4年多期間，厲行禁燃禁放煙火。今年春節前夕，他多次組織召開煙火爆竹管控工作會議，專案安排部署管控相關工作，全面推進煙火爆竹禁燃禁放宣傳與管理。

