李小琳談李鵬：送99朵玫瑰時被父親含淚斥浪費

大陸前總理李鵬之女李小琳接受中國時裝雜誌採訪，提及父親在她童年時自稱是一名「帶來光明」的電力工作者，一件衣服一穿便是20年；她還曾因送父母99朵玫瑰，被李鵬含淚斥責浪費。

《時尚芭莎》9日在微信公眾號發布《李小琳：從「電力一姐」到詩書畫創作，「光明」之旅永不停歇》一文。

文章稱，李小琳童年時曾問李鵬：「爸爸，你是做什麼的？」李鵬回答說：「我是一名電力工作者。就是帶來光明的人。」李小琳後來便立誓「要像父親一樣，把光明送到千家萬戶」，堅定地投身電力行業。

文章寫道：「在李小琳成長為堅定自我的路上，來自長輩的言傳身教如燈火相伴，春風化雨般塑造著她的人格與力量。 」

李小琳回憶稱，小時候衣服穿小了，李鵬會找來布頭親手加長拼接，針腳細密整齊；長大後，她為李鵬買新衣，「父親卻總說夠穿就好，一件衣服一穿便是20年」。

文章稱，李鵬熱愛學習、勤於工作，深夜常挑燈夜讀，李小琳為他遞去熱茶時，李鵬還沉浸在書海中，「這份對知識的渴求與專注，讓她學會了求知與認真」。她曾在父母的鑽石婚紀念日送去99朵玫瑰，李鵬雖然斥責她浪費，卻雙眼含淚。她回憶說：「那是父親最後一次看大海，他與母親相濡以沫，教會我如何生活。」

不過李小琳這番話和過去外界對她的印象存在不小的差距。《橙新聞》指出，自2008年至2013年5年內，李小琳在公眾場合穿過的國際大牌有Cavalli、Pucci、Gucci、Alaïa等。

《南方網》也曾評價：「李小琳人稱政治界的蔡依林、土豪中的濱崎步。從Gucci到Pucci，她的行頭件件名牌，從粉嫩少女到幹練女性，各種風格她都信手拈來。」但2014年的兩會，她改揹環保袋，不再是Gucci包包，也受到媒體注意。

據維基百科，2016年4月3日，巴拿馬文件洩漏事件中顯示，李小琳和丈夫劉智源曾在歐洲列支敦斯登成立Silo基金（Fondation Silo），為一家在英屬維京群島開設的Cofic Investments公司的單一股東。而該投資公司建立時，李鵬仍任大陸國務院總理。