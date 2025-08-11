消費者戴頸鏈過敏確診「首飾病」 合金材質重金屬超標或致癌

在合金首飾憑藉款式多、價格低而廣受消費者的喜愛，但長期佩戴可能會威脅到身體健康。有消費者近日因皮膚出現紅斑、丘疹、瘙癢，最終確診為「首飾性皮炎」。

《湖北日報》報導，武漢的胡女士今年6月從直播間以199元（人民幣，下同。約新台幣796元）購入一條頸鏈，因其款式新穎、精致小巧，成為她的夏日最愛，洗澡、睡覺都沒有脫下。7月下旬起，胡女士的頸部反覆出現紅斑、丘疹和水皰，求醫後被診斷為「首飾性皮炎」。

皮膚科醫生解釋，胡女士佩戴的合金首飾可能含有鎳、鈷、鉻等重金屬，是接觸性皮炎最常見的過敏原。夏日炎熱，人體汗液增多，導致首飾表面少量鉻和鎳脫落或溶解，皮膚吸收後發生過敏反應，出現瘙癢、灼熱感，局部伴有紅斑、丘疹、水皰、糜爛等症狀，撓抓後還可能導致局部感染化膿潰瘍，傷口癒合後會留下疤痕和色素沉澱。

在醫生的提醒下，胡女士脫下頸鏈，發現原本閃亮的頸鏈部分已暗沉。醫生告知，胡女士的情況並非個例，提醒夏季是「首飾病」高發季節，不建議長時間佩戴合金首飾。

今年6月，知名KOL「老爸評測」在公證人員監督下，檢測了線上線下8款帶有925鋼印的銀耳飾，樣本分別來自批發市場、網店和商場。結果顯示，8款耳飾中有6款為假銀針，材質實為銅合金。其中3款鎳釋放超標，最高的超標61倍。還有一款帶鑽耳飾鎘超標1179倍。

8月1日，KOL「配方師劉星」收集了19款無證首飾測試，價格在7元至1200元不等。檢測發現，這些首飾不僅含有銅、鐵、鎘、鉛、鎳、鉻、鉍等重金屬，還有鈧、釷這些不常見的稀有金屬。

19件飾品中，14件含金屬配件或為全金屬飾品，7件鎘超標，3件鉛超標，長期接觸會危害皮膚。其中一款20多元的山茶花耳釘，宣傳是925銀耳釘，但實際含銀量僅0.035%，鎘含量卻高達9.45%，超標近1000倍。

在直播帶貨平台搜索發現，掛著知名珠寶品牌名頭及其他雜牌賣首飾的直播間不在少數，金飾價格從1元到幾萬不等，材質標注有鈦鋼、合金、18K、S925銀、足金等。

盡管每個直播間都承諾「保證正品，假一賠三」，但消費者拿到手的無證或標示模糊的金屬飾品，若不經專業檢測，根本無法知曉真實材質。

KOL「老爸評測」在批發市場採購檢測樣本時，首飾店老闆直言，不少帶有鋼印925的耳飾實為鍍銀製品，且可按需打標，許多直播間都向他訂貨。

據介紹，首飾中添加鎘、鉛、鎳等對人體有害的金屬，原因在於它們成本低，鎘能使產品光亮好看，鉛便於產品造型，鎳可讓產品更硬更堅固，商家多是有意添加。而鈧、釷等稀有金屬，據材料學專家分析，做耳釘的材料可能來源於各類工業廢金屬。

值得注意的是，鎘是世界公認的高毒性重金屬，被國際癌症研究機構列為一類致癌物，在人體內幾乎不代謝。

延伸閱讀：

金店超過千萬首飾被洪水沖走...打撈2天僅撿回70g金飾 老闆懸賞尋金

黃楊鈿甜920萬天價耳環風波延燒 再被爆曾曬上億豪宅+成屋首飾

文章授權轉載自《香港01》