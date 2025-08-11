陸烈犬咬死人 狗主辯稱：是被狗咬死的我沒罪！

據環球網報導，河南早前發生一烈犬咬死人事件 ，但狗主人在法庭上辯稱：「人是被狗咬死的，我沒罪！」最後法院判狗主人過失致死，處有期徒刑刑6年半。據悉，這隻烈犬先前就曾多次咬傷人，大陸網友因此呼籲完善養犬法規。

報導稱，事發在河南平頂山市，高某在某村頭附近的羊場內飼養了三隻大型烈犬，雖然飼養期間多次撲倒、咬傷他人，但高某不以為意，並未採取任何防範措施避免類似事件再次發生。某日，馬某從高某羊場門口路過時，高某飼養的一隻狼狗突然從狗籠底部竄出，撕咬馬某頸部及面部致馬某當場死亡。

警方經現場勘查，該狗籠放置於土質地面上，底部無鐵網阻斷，籠子與地面銜接處空隙較大，犬隻可輕鬆從中逃脫，籠子頂部也無鐵絲網，僅用建材板簡易搭蓋。

平頂山中級法院審理認為，被告高某豢養的三隻大型烈性犬具有很強的攻擊性，案涉犬隻雖然關於籠中，但籠底與土質地面銜接處空隙較大，犬隻可以輕易從籠中逃脫，很容易發生傷人危險，且案發前，高某某飼養的烈性犬已經多次發生撲倒、咬傷路人。

高某作為正常的成年人，應當預見大型烈性犬疏於監管會發生咬死他人這一現實危險，只是根據以往犬隻僅僅發生撲倒、咬傷他人賠錢了事的經驗，以為都只是小事，未引起足夠重視，因疏忽大意造成了馬某死亡結果的發生，存在刑法意義上的過失。

高某的過失行為與馬某的死亡結果發生之間具有因果關係。高某所提「馬某係被狗咬死的，與其無關」的辯解理由不能成立。根據被告高某犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對於社會的危害程度，依法判決：被告人高某犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑六年六個月。

法官表示，公民有養犬的自由，同時也應兼顧社會公德，避免噪音干擾、汙染環境、甚至驚人或傷人事件。依法文明養犬既是社會責任，也是法律義務。飼養犬隻造成他人損害的，飼養人、管理人需負民事侵權責任。遛狗不牽繩或放任犬隻恐嚇他人，可能面臨警告、罰款、拘留等行政處分。故意或過失造成人員傷亡的，甚至可能面臨刑事追究。