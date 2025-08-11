快訊

香港海洋公園傳機械故障 17名遊客一度受困

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」8月10日傍晚發生故障，造成17人一度受困。（圖／取自香港商報）
香港海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」10日在運作時出現故障中途突然停駛，造成17人一度受困近兩小時。香港機電工程署要求海洋公園徹查後，在24小時內提交事故報告。

《星島日報》報導，香港機電工程署受詢時稱，署方於周日晚間接獲海洋公園通報，機動遊戲機「狂野龍捲風」發生停機事故後，隨即派員到海洋公園進行調查。

海洋公園受詢時表示，8月10日傍晚6時20分，「狂野龍捲風」在運作時出現故障信號而啟動安全制動系統，因此暫停運作。受影響乘客於晚上7時37分開始，在消防人員協助下，由工作人員帶領返回地面，乘客全數於晚上8時07分離開設施，沒有人受傷。園方現為「狂野龍捲風」進行全面檢修及重複測試，並感謝受影響訪客的體諒。

香港機電署已要求海洋公園對有關機動遊戲機作詳細檢查、並於24小時內提交事故報告。涉事機動遊戲機須經主管人員確保安全後，才能恢復運作。機電署將繼續密切監察「狂野龍捲風」的運作。

香港機電署技術秘書吳家煒表示，「狂野龍捲風」2021年也曾發生停機事故。除了「狂野龍捲風」，過去三年，海洋公園的「升空奇遇」及「海洋摩天塔」分別於2023年和2025年發生因機件故障引致的事故。香港迪士尼樂園的「星戰極速穿梭」也於2024年發生因機件故障引致的事故。

