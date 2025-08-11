快訊

黃國昌表態投入2026新北市長選舉 國民黨回應了

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

聽新聞
0:00 / 0:00

印樂任住持後少林寺少了銅臭味 大雄寶殿免費提供3支香

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
印樂法師擔任少林寺住持一周後，正逢暑假遊客量大，大雄寶殿前清香免費，燒香拜佛者絡繹不絕。有遊客稱，感覺最近景區的商業化減少。（圖／取自南方都市報）
印樂法師擔任少林寺住持一周後，正逢暑假遊客量大，大雄寶殿前清香免費，燒香拜佛者絡繹不絕。有遊客稱，感覺最近景區的商業化減少。（圖／取自南方都市報）

據南方都市報報導，7月31日，印樂法師曾在寺內匆匆露面，此後未見更多公開消息。同日，少林寺管理處披露，印樂法師正在開展相關事務，「目前少林寺工作一切正常」。報導稱，寺內商業化活動減少，少林寺功德箱擺放「免費三支香」。

報導稱，8月7日，對於少林寺近日動向，多位寺內僧人均婉拒回應，多數給出的理由是「人在外地，不了解情況」。這篇報導全文2,000多字，隻字未提前少林寺住持釋永信。

8月5日，印樂法師擔任這座千年古剎的住持，整整一周。當日，媒體探訪少林寺發現，雖然不是周末，但因為正值暑假，景區門口入口處排滿了隊。

大雄寶殿前的功德箱上擺放幾捆清香，還寫明「免費三支香」，燒香拜佛者絡繹不絕。功德箱上有二維碼可自願布施，也有遊客隨喜幾元的香火錢。

在寺內的對外開放區域，幾乎很難見到僧人。方丈室是少林寺住持起居和處理寺院事務的場所，目前仍未對公眾開放。

印樂還會給少林寺帶來哪些變化，尚未可知。他的過往觀點和看法，倒是有跡可循。

十幾年前，時任白馬寺住持的印樂法師曾向河南資深媒體人王誠強調，白馬寺無論如何發展，寺院特色永遠是第一位，即便擴建了，白馬寺也不會大打「經濟牌」，把負擔轉嫁到遊客身上。「白馬寺到現在還沒有申請一個商標，也沒有申請的打算。」印樂還說，白馬寺需要發展，但不管發展到何時，佛教都要保持傳統特色。

回過頭來看，王誠覺得，印樂法師當年的很多做法已經和別人不同，且初心未變，「當時他所說的，就是他真正所想的。這麼多年了，他所堅守的東西還是一樣的」。

2022年，印樂法師以中國佛教協會副秘書長、佛教教務和教風監督委員會副主任的身份發文，談如何繼承佛教優良傳統、致力文化寺院建設。結合多年實踐，印樂法師提到，白馬寺一直秉承「保持傳統、維護清淨」的理念，堅決抵禦商業化不良影響。「在寺院內部，除流通正規的佛教用品外，不設置任何商業區，不進行任何商業開發活動。」

在落實從嚴治教方面，依照《百丈清規》確立僧團管理制度。在信仰上，正信正行，深入經藏，勤修六度，堅守叢林清規；在理念上，保持傳統，維護清淨，發揚農禪宗風，僧眾堅持自耕自種、自給自足，從中修禪悟道。

他還提到依據叢林規約規範管理的重要性，包括規範執行有關法律、法規、規章的規定，以及各級佛教團體制定的關於人員、財務、資產、會計、治安、消防、文物保護等管理制度。

而這些理念和規範，正如印樂法師所說，是為了保持寺院的本真和初心：清淨莊嚴，淨化人心，導人向善。

少林寺

延伸閱讀

少林寺換新住持太嚴格湧「離職潮」？寺內工作人員「這麼說」

少林寺新住持上任「清理釋永信餘毒」？港媒分析「離職潮」傳聞

舊照被翻出！少林寺新住持曾「與佳麗合影」 學者憶述：他有苦衷

少林寺新方丈上任三把火 30多僧人全體離職

相關新聞

印樂任住持後少林寺少了銅臭味 大雄寶殿免費提供3支香

據南方都市報報導，7月31日，印樂法師曾在寺內匆匆露面，此後未見更多公開消息。同日，少林寺管理處披露，印樂法師正在開展相...

披早教外衣卻藏陷阱的短影音 毒動畫正偷走孩子注意力

兒童長時間觀看短影音、YouTube與抖音中的注意力陷阱動畫，恐引發心理創傷與行為偏差，但這些潛藏在「電子保母」中的風險，家長真的察覺到了嗎？這些動畫披著「早教」、「益智」外衣，實則內容扭曲、色彩與節奏操控大腦，大量刺激讓孩子上癮、失控。螢幕背後的推播機制，正悄悄侵蝕孩子的認知與專注力，誰能為他們畫出安全界線？

德陽護士勇救溺 網友喊讚

近日，一段海邊救人的視頻在大陸互聯網上流傳：一名七旬老嫗不慎溺水，危急時刻，遊客中一位護士挺身而出為她持續實施心肺復甦，...

全球最長風電葉 運抵山東

8月4日，由東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）研製的全球單機容量最大26兆瓦海上風電機組核心部件，153米全球最長...

機器人足球世界盃 中國摘金

中國機器人在國際競技場上迎來歷史性突破。近日，在2025 RoboCup巴西機器人足球世界盃上，人形組比賽落下帷幕，由北...

連接東南亞、美西 廈門港開通新航線

8月9日6時許，在廈門邊檢總站東渡邊檢站移民管理警察高效保障下，賴比瑞亞籍「地中海奧索拉」輪首航廈門順利靠泊海滄嵩嶼碼頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。