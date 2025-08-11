印樂任住持後少林寺少了銅臭味 大雄寶殿免費提供3支香

據南方都市報報導，7月31日，印樂法師曾在寺內匆匆露面，此後未見更多公開消息。同日，少林寺管理處披露，印樂法師正在開展相關事務，「目前少林寺工作一切正常」。報導稱，寺內商業化活動減少，少林寺功德箱擺放「免費三支香」。

報導稱，8月7日，對於少林寺近日動向，多位寺內僧人均婉拒回應，多數給出的理由是「人在外地，不了解情況」。這篇報導全文2,000多字，隻字未提前少林寺住持釋永信。

8月5日，印樂法師擔任這座千年古剎的住持，整整一周。當日，媒體探訪少林寺發現，雖然不是周末，但因為正值暑假，景區門口入口處排滿了隊。

大雄寶殿前的功德箱上擺放幾捆清香，還寫明「免費三支香」，燒香拜佛者絡繹不絕。功德箱上有二維碼可自願布施，也有遊客隨喜幾元的香火錢。

在寺內的對外開放區域，幾乎很難見到僧人。方丈室是少林寺住持起居和處理寺院事務的場所，目前仍未對公眾開放。

印樂還會給少林寺帶來哪些變化，尚未可知。他的過往觀點和看法，倒是有跡可循。

十幾年前，時任白馬寺住持的印樂法師曾向河南資深媒體人王誠強調，白馬寺無論如何發展，寺院特色永遠是第一位，即便擴建了，白馬寺也不會大打「經濟牌」，把負擔轉嫁到遊客身上。「白馬寺到現在還沒有申請一個商標，也沒有申請的打算。」印樂還說，白馬寺需要發展，但不管發展到何時，佛教都要保持傳統特色。

回過頭來看，王誠覺得，印樂法師當年的很多做法已經和別人不同，且初心未變，「當時他所說的，就是他真正所想的。這麼多年了，他所堅守的東西還是一樣的」。

2022年，印樂法師以中國佛教協會副秘書長、佛教教務和教風監督委員會副主任的身份發文，談如何繼承佛教優良傳統、致力文化寺院建設。結合多年實踐，印樂法師提到，白馬寺一直秉承「保持傳統、維護清淨」的理念，堅決抵禦商業化不良影響。「在寺院內部，除流通正規的佛教用品外，不設置任何商業區，不進行任何商業開發活動。」

在落實從嚴治教方面，依照《百丈清規》確立僧團管理制度。在信仰上，正信正行，深入經藏，勤修六度，堅守叢林清規；在理念上，保持傳統，維護清淨，發揚農禪宗風，僧眾堅持自耕自種、自給自足，從中修禪悟道。

他還提到依據叢林規約規範管理的重要性，包括規範執行有關法律、法規、規章的規定，以及各級佛教團體制定的關於人員、財務、資產、會計、治安、消防、文物保護等管理制度。

而這些理念和規範，正如印樂法師所說，是為了保持寺院的本真和初心：清淨莊嚴，淨化人心，導人向善。