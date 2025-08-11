連接東南亞、美西 廈門港開通新航線

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

8月9日6時許，在廈門邊檢總站東渡邊檢站移民管理警察高效保障下，賴比瑞亞籍「地中海奧索拉」輪首航廈門順利靠泊海滄嵩嶼碼頭，標誌廈門港美西地中海新航線SENTOSA正式開通。

中新社報導，該航線共部署8艘14000至15000標準箱級別船舶，將掛靠巴生港、新加坡、林查班、頭頓、鹽田、廈門、長灘、奧克蘭等港口，連接了東南亞、中國華南地區與美國西海岸，形成廣泛貿易網絡，能滿足不同地區貨物運輸需求。

該航線主要裝載跨境電商貨物、高科技產品、汽車及零部件、化工產品和紡織品等。此次新增掛靠廈門港，完成裝載後出境直達美國長灘，不僅節省了中轉時間，強化了中國華南至美西的核心鏈路，同時覆蓋東南亞主要樞紐港，滿足多元中轉需求。新航線開通後預計每年為廈門港新增6萬標準箱吞吐量。

為保障新航線首航船舶靠泊作業高效有序，廈門東渡邊檢站執勤四隊民警積極對接口岸聯檢單位和相關港航企業，實時掌握船舶動態，通過單一窗口網上辦、查驗前置等服務舉措，滿足快線集裝箱船舶「快進快出」通關需求，實現了船舶到港零延誤，裝卸作業零延時，為中國製造出海按下加速鍵。

廈門 航線 新航

