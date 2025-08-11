德陽護士勇救溺 網友喊讚

近日，一段海邊救人的視頻在大陸互聯網上流傳：一名七旬老嫗不慎溺水，危急時刻，遊客中一位護士挺身而出為她持續實施心肺復甦，為後續的搶救和轉危為安贏得了寶貴時間。據瞭解，這位護士來自四川德陽，她的善舉也得到了眾多網友點讚。

8月2日下午，山東威海榮成成山歡樂海邊，一名70多歲的女性面朝下漂浮在海面上，其他遊客發現後趕緊將其抬到沙灘上，此時她已沒有了意識和呼吸。見此情形，遊客蘇娟主動站了出來，頂著烈日持續為溺水老人進行心肺復甦，同時指導周圍遊客協助清理溺水老人口鼻中的異物。

經過20多分鐘的努力，老人終於恢復了微弱的心跳和呼吸，之後被急救車緊急送往醫院。

兩天後，老人的女兒輾轉聯繫上蘇娟，告訴她由於施救及時，為後續搶救贏得了寶貴時間，目前母親已脫離生命危險，並再三向她表示感謝。

蘇娟是四川德陽廣漢市人民醫院神經外科的護士，當時正在海邊度假。她的善舉不僅贏得了現場群眾和獲救老人家屬的稱讚，救人視頻被發到網上後，也獲得了網友的讚譽。「我是護士，遇到了就必須去救。」蘇娟從事護理工作15年，面對鋪天蓋地的讚譽，她如此說道。