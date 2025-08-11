德陽護士勇救溺 網友喊讚
近日，一段海邊救人的視頻在大陸互聯網上流傳：一名七旬老嫗不慎溺水，危急時刻，遊客中一位護士挺身而出為她持續實施心肺復甦，為後續的搶救和轉危為安贏得了寶貴時間。據瞭解，這位護士來自四川德陽，她的善舉也得到了眾多網友點讚。
8月2日下午，山東威海榮成成山歡樂海邊，一名70多歲的女性面朝下漂浮在海面上，其他遊客發現後趕緊將其抬到沙灘上，此時她已沒有了意識和呼吸。見此情形，遊客蘇娟主動站了出來，頂著烈日持續為溺水老人進行心肺復甦，同時指導周圍遊客協助清理溺水老人口鼻中的異物。
經過20多分鐘的努力，老人終於恢復了微弱的心跳和呼吸，之後被急救車緊急送往醫院。
兩天後，老人的女兒輾轉聯繫上蘇娟，告訴她由於施救及時，為後續搶救贏得了寶貴時間，目前母親已脫離生命危險，並再三向她表示感謝。
蘇娟是四川德陽廣漢市人民醫院神經外科的護士，當時正在海邊度假。她的善舉不僅贏得了現場群眾和獲救老人家屬的稱讚，救人視頻被發到網上後，也獲得了網友的讚譽。「我是護士，遇到了就必須去救。」蘇娟從事護理工作15年，面對鋪天蓋地的讚譽，她如此說道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言