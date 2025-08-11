德陽護士勇救溺 網友喊讚

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
網上流傳的蘇娟救人視頻截圖（圖中穿淺色連帽防曬衣者）。本報德陽傳真
網上流傳的蘇娟救人視頻截圖（圖中穿淺色連帽防曬衣者）。本報德陽傳真

近日，一段海邊救人的視頻在大陸互聯網上流傳：一名七旬老嫗不慎溺水，危急時刻，遊客中一位護士挺身而出為她持續實施心肺復甦，為後續的搶救和轉危為安贏得了寶貴時間。據瞭解，這位護士來自四川德陽，她的善舉也得到了眾多網友點讚。

8月2日下午，山東威海榮成成山歡樂海邊，一名70多歲的女性面朝下漂浮在海面上，其他遊客發現後趕緊將其抬到沙灘上，此時她已沒有了意識和呼吸。見此情形，遊客蘇娟主動站了出來，頂著烈日持續為溺水老人進行心肺復甦，同時指導周圍遊客協助清理溺水老人口鼻中的異物。

經過20多分鐘的努力，老人終於恢復了微弱的心跳和呼吸，之後被急救車緊急送往醫院。

兩天後，老人的女兒輾轉聯繫上蘇娟，告訴她由於施救及時，為後續搶救贏得了寶貴時間，目前母親已脫離生命危險，並再三向她表示感謝。

蘇娟是四川德陽廣漢市人民醫院神經外科的護士，當時正在海邊度假。她的善舉不僅贏得了現場群眾和獲救老人家屬的稱讚，救人視頻被發到網上後，也獲得了網友的讚譽。「我是護士，遇到了就必須去救。」蘇娟從事護理工作15年，面對鋪天蓋地的讚譽，她如此說道。

溺水

延伸閱讀

桃園永安漁港漂流木公園2人溺水 民眾聯手搶救脫險

「遇水則Father」桃園救溺特訓 教你5步自救法

幫90歲奶奶洗澡起色心！28歲男護理師脫褲露下體：看到裸體很興奮

影／新北消防員張敬謙救溺殉職追晉分隊長 今公祭覆蓋消防旗、國旗

相關新聞

德陽護士勇救溺 網友喊讚

近日，一段海邊救人的視頻在大陸互聯網上流傳：一名七旬老嫗不慎溺水，危急時刻，遊客中一位護士挺身而出為她持續實施心肺復甦，...

全球最長風電葉 運抵山東

8月4日，由東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）研製的全球單機容量最大26兆瓦海上風電機組核心部件，153米全球最長...

機器人足球世界盃 中國摘金

中國機器人在國際競技場上迎來歷史性突破。近日，在2025 RoboCup巴西機器人足球世界盃上，人形組比賽落下帷幕，由北...

連接東南亞、美西 廈門港開通新航線

8月9日6時許，在廈門邊檢總站東渡邊檢站移民管理警察高效保障下，賴比瑞亞籍「地中海奧索拉」輪首航廈門順利靠泊海滄嵩嶼碼頭...

中共北戴河暑休邀60專家 不少AI人才

中共高層目前進入北戴河暑休期間，官媒報導，有六十名專家受邀參與休假活動，和以往不同，這次獲邀的專家明顯年輕化，最年輕的只...

金廈小三通旅客 今年破百萬人次

據廈門邊檢總站高崎邊檢站數據顯示，截至九日十二時，今年廈金「小三通」航線旅客量已突破一百萬人次，年增超過百分之四十五，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。