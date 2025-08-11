全球最長風電葉 運抵山東

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
全球最長的153米風電葉片。 本報德陽傳真
全球最長的153米風電葉片。 本報德陽傳真

8月4日，由東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）研製的全球單機容量最大26兆瓦海上風電機組核心部件，153米全球最長葉片安全運抵山東東營廣利港，隨後將運往試驗基地進行吊裝。

此次運輸的風電葉片單支長度達153米，堪比4架普通客機首尾相接，運輸難度極高。從工廠到港口的運輸路線如「障礙賽」，高壓線、橋梁、急彎層層阻隔，發運團隊提前半年實地勘測，多次複勘定制分段式護送方案。據悉，同時運抵港口的，還有超過500噸的全球最重風電機艙

東方風電總部位於四川省德陽市，26兆瓦級海上風力發電機組於2024年10月12日下線，擁有完全自主知識產權，是目前全球單機容量最大、葉輪直徑最長的海上風電機組。該機組輪谷中心高度185米，相當於63層居民樓的高度，風輪掃風面積相當於10.5個標準足球場。在年平均10米／秒的風速下，單台機組每年可輸出1億度清潔電能，可滿足5.5萬戶普通家庭一年的生活用電。

