機器人足球世界盃 中國摘金

中國機器人在國際競技場上迎來歷史性突破。近日，在2025 RoboCup巴西機器人足球世界盃上，人形組比賽落下帷幕，由北京海澱企業「加速進化」提供核心機器人的5支戰隊創下了前所未有的戰績。其中，成人組清華火神隊和其使用的加速進化T1機器人創造歷史，代表中國戰隊奪得冠軍獎盃。這是自RoboCup開賽28年以來，中國戰隊首次在含金量最高的人形組摘金。

更為彰顯中國機器人科技實力的是，在大賽中，成人組前三名及小型組前兩名戰隊，全部使用了加速進化公司自主研發的「加速T1」和「加速K1」機器人。這標誌著中國自主研發的機器人實現了在該頂級賽事中的全面領跑。

RoboCup是全球最具影響力的機器人賽事，其中人形組賽事在所有項目中受關注度最高。本屆匯聚了來自中、美、德、韓、英、法等國家的19支全球頂尖機器人戰隊，分為成人組和小型組。

據瞭解，自機器人世界盃小組賽開戰以來，中國戰隊就表現亮眼，近乎以壓倒性優勢橫掃全球傳統強隊。最終，清華火神隊捧起中國首座機器人屆「大力神杯」。

加速進化，是一家2023年成立於北京海澱的科創企業。基於「大模型技術將徹底改變人形機器人的發展軌跡」這一判斷，加速進化從足球場景突破，以此錘煉人形機器人的基礎運動與智慧協同能力，再逐步實現能力的泛化，把機器人在綠茵場錘煉出的能力，加速遷移至工業、服務等廣闊場景。

科技創新與產業創新正在海澱「加速進化」。從RoboCup賽場的激烈對抗到實驗室的算力星光，海澱的「AI通行證」正在解鎖千行百業：藥店裡的Galbot不僅管理貨品，更在重構零售服務的效率與體驗；商場中的星動Q5，以其擬人化的服務和應變能力，正在煥新商業空間的交互模式；礦山下的靈寶CASBOT，代表了機器人在極端危險環境下對人類的解放與守護。這些場景的突破，正在助力具身智慧從「能執行任務」向「能融入環境、與人自然協作」加速進化，為「讓機器人真正走進千家萬戶」的願景鋪就基石。