中共北戴河暑休邀60專家 不少AI人才

中共高層目前進入北戴河暑休期間，官媒報導，有六十名專家受邀參與休假活動，和以往不同，這次獲邀的專家明顯年輕化，最年輕的只有卅三歲，且不少受邀者是人工智慧領域的領軍者。

新華社近日報導指，八月一日至七日，受中共中央、國務院邀請，六十位來自高科技領域、哲學社會科學領域專家和基礎研究領域青年人才等齊聚渤海之濱，參加北戴河休假活動。報導形容，從領跑科技前沿的先鋒，到深耕哲學社會科學的泰斗，再到探微基礎研究的新銳，本次受邀的專家，在各自領域取得了突出表現，是優秀人才代表。

報導提到，這次北戴河休假活動，有八名四十歲以下的專家人才代表參加，最年輕的卅三歲。報導提及的參與者包含量子科技領軍人物、中科院院士潘建偉，「科研女神」深圳醫學科學院院長、中科院院士顏寧，上海人工智能實驗室主任周伯文，奇安信科技集團總裁吳雲坤等。

報導引述參與休假的中國電信首席科學家、人工智能研究院院長李學龍表示，要大膽使用年輕人，賦予其更多施展才華的平台和資源支持。浙江大學求是特聘教授馮建東稱，推動大陸科技自立自強，青年科技工作者必須當好生力軍，主動擔當，勇於挑戰科研難題，「敢啃硬骨頭」，將科學家精神轉化為服務國家戰略的實際行動。

今年中共暑休主題為「建功新時代」，中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇受中共總書記習近平委託，本月三日在北戴河看望暑期休假專家時，喊話專家人才主動肩負起時代重任，開拓進取、拚搏奮鬥，為建設教育強國、科技強國、人才強國，推進國家事業發展作出新的更大貢獻。

新加坡聯合早報指出，今年北戴河時間圍繞的話題，預計包括中美貿易戰、大陸經濟，以及預計十月舉行的廿屆四中全會。據官方發布，四中全會將研究關於制定「十五五」規畫（二○二六年至二○三○年）的建議。