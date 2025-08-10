廣東一週新增1387屈公病例 呈下降趨勢

快訊

中央社／ 台北10日電

廣東省疾控局今天發布通告，過去一週，廣東新增1387例屈公病本地病例，病例數呈現連續下降趨勢。其中，佛山市疫情快速上漲的趨勢已得到初步遏制。

根據通告，3日0時至9日晚間12時，廣東全省新增報告1387例屈公病本地病例，未報告重症和死亡病例。

過往通報顯示，前一週，也就是7月27日至8月2日，廣東新增2892例本地屈公病例；7月20日至26日，廣東新增2940例本地屈公病例。

中新社報導，廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長康敏表示，佛山市疫情快速上漲勢頭已得到初步遏制，近期防控成效進一步鞏固。

他說，廣東全省新增報告病例數呈現連續下降趨勢，但疫情波及面廣，加上全球屈公病疫情高發，廣東省對外交流頻繁，境外輸入風險持續存在；同時疊加汛期颱風、降雨等天氣影響，蚊媒活動頻繁，疫情防控還不能放鬆。

廣東省疾控局呼籲家家戶戶點蚊香、掛蚊帳、裝紗窗、清積水、清垃圾，人人出門塗驅蚊水。

佛山是中國這一波屈公病疫情最早的發源地。根據官方帳號「廣東發布」，佛山全市的屈公病疫情呈明顯下降趨勢，每日新增報告病例數從7月19日最高峰的674例降至8月8日的148例，從7月29日至今呈持續下降趨勢

，最近連續5天每天新增病例數降至200例以下。

目前在本輪疫情中，佛山沒有出現重症、死亡病例，已有超過9成病例痊愈。

