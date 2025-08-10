廣東一週新增1387屈公病例 呈下降趨勢
廣東省疾控局今天發布通告，過去一週，廣東新增1387例屈公病本地病例，病例數呈現連續下降趨勢。其中，佛山市疫情快速上漲的趨勢已得到初步遏制。
根據通告，3日0時至9日晚間12時，廣東全省新增報告1387例屈公病本地病例，未報告重症和死亡病例。
過往通報顯示，前一週，也就是7月27日至8月2日，廣東新增2892例本地屈公病例；7月20日至26日，廣東新增2940例本地屈公病例。
中新社報導，廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長康敏表示，佛山市疫情快速上漲勢頭已得到初步遏制，近期防控成效進一步鞏固。
他說，廣東全省新增報告病例數呈現連續下降趨勢，但疫情波及面廣，加上全球屈公病疫情高發，廣東省對外交流頻繁，境外輸入風險持續存在；同時疊加汛期颱風、降雨等天氣影響，蚊媒活動頻繁，疫情防控還不能放鬆。
廣東省疾控局呼籲家家戶戶點蚊香、掛蚊帳、裝紗窗、清積水、清垃圾，人人出門塗驅蚊水。
佛山是中國這一波屈公病疫情最早的發源地。根據官方帳號「廣東發布」，佛山全市的屈公病疫情呈明顯下降趨勢，每日新增報告病例數從7月19日最高峰的674例降至8月8日的148例，從7月29日至今呈持續下降趨勢
，最近連續5天每天新增病例數降至200例以下。
目前在本輪疫情中，佛山沒有出現重症、死亡病例，已有超過9成病例痊愈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言