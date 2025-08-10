澳洲23歲華裔女開豪車撞賓士 背景神秘引熱議

快訊

中央社／ 台北10日電

澳洲雪梨7月底發生一起車禍，中國女駕駛楊蘭蘭年僅23歲卻開價值新台幣2000萬元的豪車，其神秘背景與豪奢生活引發澳、中兩國的傳媒和網友關注，懷疑她是某位官員或富人的子女。

綜合澳媒與香港星島日報報導，7月底在雪梨富人區玫瑰灣（Rose Bay）附近發生一起嚴重車禍，名叫楊蘭蘭（Lanlan Yang）的23歲中國女子駕駛一輛價值至少澳幣100萬元（約新台幣2000萬元）的勞斯萊斯與一輛賓士對撞，賓士司機嚴重受傷需截肢。

楊蘭蘭在車禍中並未受傷。案件定於8月15日開庭。

幾天後，全身名牌的楊蘭蘭在保鏢陪同下前往當地警局。面對記者詢問，楊蘭蘭低頭掩面不回應。

有媒體報導，楊蘭蘭住在價值數百萬澳幣的的豪宅公寓頂層，除了事發時的那輛勞斯萊斯，她還有一輛未註冊的白色勞斯萊斯。鄰居表示，她幾乎不和人交談，對其了解不多。

據報導，楊蘭蘭背景神秘，沒有社群媒體帳號、公司及房產登記紀錄，職場社群媒體平台「領英」（LinkedIn）上也無任何資料，對其家庭、父母、企業背景、財富來源一無所知。有傳聞稱她繳納巨額保釋金，但澳媒報導並未證實。

楊蘭蘭的新聞從澳洲延燒回中國，在當下經濟下行、貧富不均的中國社會更引發許多不滿。

一些網友回想起與她名字一字之差、命運卻天差地別的楊改蘭，後者生活在甘肅農村，2016年在她28歲時殺了自己4名幼年孩子後服毒自殺，被認為是極度貧困下的底層悲歌，震驚社會。

當時即有媒體形容兩極化的中國社會「一邊是酒池肉林，一邊飢寒交迫」。

在社群平台微信上，近日有自媒體文章問，「改蘭改蘭，要如何才能『改』成蘭蘭？」也有人說「當前最根本的社會矛盾是楊蘭蘭和楊改蘭之間的矛盾」，「因為有千千萬萬個楊改蘭，所以就會有幾個楊蘭蘭」。

