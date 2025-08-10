台灣遊客香港遇黑心計程車 車資秒貴近5倍

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港計程車的服務品質向來為人所詬病，香港警方呼籲若遇到司機亂收費可記下車票、司機編號向港警舉報。（中新社）
香港計程車服務品質向來為人詬病。近日有台灣女遊客投訴在香港搭到了黑心計程車，她和男友在佐敦街頭搭計程車前往上環，計程車跳表顯示港幣70多元，但司機按了一下，馬上變成港幣300多元，聲稱是「過港費」，兩人因趕時間未與司機爭論，不情願地付款，翌日前往警署報案。

香港星島日報表示，日前接獲來自台中的Tina投訴，表示和男朋友於8月1日赴港旅遊數天，並參與大學同學的婚禮，3日兩人從佐敦志和街一家酒店外攔了一輛計程車前往上環港澳碼頭，沿途司機態度友好，一直談及台灣旅遊的事情，抵達時計程車表顯示港幣73.5元，不料司機突然按了表一下，車資馬上變為港幣318元，讓他們「看到直接傻眼」。司機的解釋是：「這是過港費，你們台灣也有吧！」兩人當時因趕時間，就先付了車費。

Tina強調這件事不影響她對香港的整體印象，但建議香港政府可參考台灣的網約車制度，「台灣叫車真的很安全，也很划算，可以學習一下我們。」

事實上，香港黑心計程車狀況層出不窮，旅客被多收錢狀況時有所聞。網路媒體《香港01》也曾報導，一名台灣遊客Brian今年2月在香港旅遊，從太平山到中環遭黑心計程車開價港幣380元，但香港運輸署資料顯示，相關距離車資約港幣80元。

另據《點新聞》報導，去年底，有名台女到香港迪士尼遊玩，從迪士尼搭車到佐敦，她看了計程車表，顯示的是港幣192元。當她準備付款時，沒想到司機也是按了一下表，「我就低頭拿錢，一抬頭，那個數字變370（元）。」但事主當時沒有提出異議，而是直接付款下了車，事後才驚覺被騙了。

據香港警方資料顯示，今年1至7月有12起與計程車濫收車資的執法數字，去年同期則有17宗。香港警方提醒，如果乘客懷疑計程車司機涉及任何不當行為，可記下司機姓名、司機證編號、車牌、事發的日期、時間及地點，並前往就近的警署或使用網上平台向警方舉報。

香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》，任何計程車之登記車主或司機所收取之計程車租用費，不得超過法例指明的適當收費率。任何人無合理辯解而違反相關法例，即屬犯罪，如屬首次定罪，最高可處罰款港幣1萬元及監禁6個月；如屬再次定罪，最高可處罰款港幣2.5萬元及監禁12個月。

