人次大幅成長！今年廈金小三通旅客量已突破100萬人次

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
截至9日12時，今年廈金「小三通」航線旅客量已突破100萬人次，年增超45%。圖／本報系資料照
廈門邊檢總站高崎邊檢站數據顯示，截至9日12時，今年廈金「小三通航線旅客量已突破100萬人次，年增超45%，其中台灣人數量佔比七成以上。

新華社報導，廈金「小三通」客運航線目前一天往返24個班次。今年以來，高崎邊檢站已累計驗放廈金「小三通」航線船班5,100餘艘次，查驗出入境旅客100萬人次。進入暑運後旅客量更是不斷攀升，7月以來日均客流超4,500人次，其中7月20日單日客流突破6,500人次，創2023年復航以來新高。

報導指出，暑運期間，兩岸遊學、研學，跟隨家人來往兩岸探親訪友，以及往返兩岸旅遊購物等成為客流主力。

除了暑假因素外，因為兩岸航班未能恢復疫情前暢旺，小三通成了主要往來交通渠道。據稍早統計，今年1月至5月，廈門五通碼頭出入境人次達67萬人次，較去年同期大幅成長162%，增加超過25萬人次，主要滿足國人探親、回鄉、商務及差旅等各類需求。

據統計，2014年小三通入出境人次約130萬人次，其中本國籍旅客入出境約114萬人次，佔整體87.86％，而陸籍（含港澳）旅客入出境約14萬人次，佔整體10.81％，至於外籍旅客入出境約1萬人次，佔整體1.33％。今年人次有望攀升。

廈門 航線 小三通 台灣人

