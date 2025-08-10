陸預測楊柳颱風將偏西移動 向台灣東部海面靠近

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸氣象台10日預報指出，颱風「楊柳」（強熱帶風暴級）的中心10日5時位於台灣台北市偏東方向大約1,860公里的西北太平洋洋面上。圖取自中國氣象網
大陸氣象台10日的預報指出，颱風「楊柳」的中心10日5時位於台灣台北市偏東方向大約1,860公里的西北太平洋洋面上，預計將以每小時20-25公里的速度向偏西方向移動，強度有所增強，並向台灣以東洋面靠近。

中國天氣網指出，颱風楊柳中心附近最大風力11級（30公尺/秒），中心最低氣壓980百帕，七級風圈半徑為140~220公里，十級風圈半徑為50~80公里。

此前，大陸氣象預報指出，颱風楊柳強度將逐漸加強，以西行路徑為主，13日以後或影響大陸東南沿海。

中國天氣網首席氣象分析師信欣分析，由於「楊柳」個頭小，未來強度一旦爆發，強度巔峰或直奔超強颱風。預計13日前對大陸基本無影響，13日以後東南沿海需密切關注。

另據福州氣象預計，隨著颱風「楊柳」的靠近，假設不直接登陸或影響福州，也會輸送一些水汽，給福州帶來一些雷雨天氣。而颱風未至前，大陸東南、華南地區仍以高溫炎熱天氣為主，福州、廣州日前持續發布高溫預警。

