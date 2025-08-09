快訊

北京九三閱兵今演練 部份區域形成「結界」管控森嚴

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共武警部隊官兵也不少出動於這次的演練中，分布在許多路口站崗。記者廖士鋒／攝影
中共武警部隊官兵也不少出動於這次的演練中，分布在許多路口站崗。記者廖士鋒／攝影

今年是抗戰勝利80周年，北京即將在9月3日閱兵，官方於8月9日晚間舉行演練，大批軍警在天安門廣州周邊區域活動，封控範圍內形成「結界」，將沒有佩掛相關證件的遊客慢慢趕出，相關演練預計在10日上午前結束，此後還將有下一波演練。

北京市公安局公安交通管理局6日發出通告，宣布9日晚上18時到「活動結束」，大量道路禁止車輛通行，主要範圍自天安門廣場延伸到宣武門大街、東華門大街、王府井區域，相關作業9日傍晚開始。

9日晚間在王府井一帶，大約18時許就不能再往長安大街方向走，派掛特殊證件的民警逐漸將民眾往北趨離，一旁停靠的大巴士上，則坐滿剃著平頭、全身黑衣的男性，隨後下車整隊，往特定區域前行。稍早的崇文門地區，也有數隊共軍武警官兵，穿著常服，整隊前行，身上也全數都有配掛標記著「演練一」的證件，有的還手持滅火器。

在演練區域內，沒有證件的車輛一律不得進入。實際上，不僅是車輛，連一般人員都無法通行，包含身穿橘色衣服的打掃大媽都必須配掛演練區域證件才能正常工作。一位民警說，「往回走，不能往前走了」。由於封閉區域內通行不便，若是要繞到長安街以南區域，竟有計程車司機開口要價人民幣150元，而滴滴報價則僅為43元。

這塊區域內有許多胡同，系居民住宅，胡同口都有2位「志願者」把守，架起露營椅坐鎮，配有零嘴等物資，防止有不相干民眾闖入胡同，居民則須憑身分證進出；在許多路口也有拖吊車，把一些車輛拖吊走。至於區域內的商店，不少在門口張貼8月9日停業，部分商場則是營業到下午16點。

北京中心區域的公車也都不少停運，地鐵站則多站都有封閉或者「甩站」（過站不停），像是5號線，燈市口往南方向，東單、崇文門都過站不停，只能到磁器口下車。相關景區如中山公園發出通告，表示9日15時停止售票入園，17時30分閉園，10日則正常開放。

據一位當地人員透露，下周六（8月16日）還有下一場演練。

在這次演練的封閉區域，都有新設置的柵欄，隔開路面。記者廖士鋒／攝影
在這次演練的封閉區域，都有新設置的柵欄，隔開路面。記者廖士鋒／攝影
北京9日晚間舉行閱兵演練，王府井一帶晚間集結眾多黑衣服的兵士。記者廖士鋒／攝影
北京9日晚間舉行閱兵演練，王府井一帶晚間集結眾多黑衣服的兵士。記者廖士鋒／攝影

北京 公安 共軍 天安門 計程車司機

