甘肅榆中土石流已致15死28失聯 逾3萬人受災

中央社／ 上海9日電
中國甘肅省榆中縣因連日暴雨，7日傍晚山洪爆發，截至今晚6時30分已造成15人死亡、28人失聯、15人受傷，3萬餘人受災。圖／新華社
中國甘肅省榆中縣因連日暴雨，7日傍晚山洪爆發，截至今晚6時30分已造成15人死亡、28人失聯、15人受傷，3萬餘人受災。除驚動中共總書記習近平作出指示外，中共中央組織部也撥款人民幣3200萬元（約新台幣1.3億元）供防汛救災。

綜合北京日報、澎湃新聞報導，據甘肅省防汛抗旱指揮部辦公室，截至9日早上6時30分，榆中山洪災害已導致15人遇難、28人失聯、15人受傷，緊急避險轉移安置9828人。目前相關救援工作仍在展開。

針對此次山洪災害，甘肅省新聞辦8日晚間11時召開記者會。中共蘭州市委常委、蘭州市常務副市長潘喆說，這波強降雨山洪造成蘭州市城關鎮、馬坡鄉、小康營鄉、夏官營鎮、新營鎮5個鄉鎮基礎設施受損嚴重，公路損毀102公里，橋梁損毀5座，14個行政村道路阻斷。

供電、通訊與民生用水也受到影響，7條供電線路受損，37個村停電，114個基地台中斷，1萬多名群眾通訊被阻斷。飲水、河道堤防受損嚴重，影響2.4萬人正常飲水。農作物受災面積3620畝（約241.3公頃），共造成3萬餘人受災，2540餘間房屋受損。

習近平8日對當地防汛救災作出指示，要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，最大限度減少人員傷亡，盡快恢復通訊和交通。為落實這一指示，中共中央組織部從代中央管理黨費中給甘肅、廣西2省區劃撥專項資金人民幣3200萬元，用於防汛救災工作。

