恐變強颱？楊柳颱風1特性「動向難掌握」 大陸氣象單位這樣分析

中國氣象單位今天預測，目前位在西北太平洋的輕度颱風楊柳，有可能自13日起影響中國東南沿海，且因路徑較先前預測偏北，楊柳可能會朝浙江、福建一帶前進，因此需要密切注意其未來動向。

綜合杭州日報、寧波晚報報導，颱風楊柳近日來的預測路徑可用「突變」形容，原因是中國氣象單位目前對其預測的路徑，較先前預測的路徑明顯偏北，直向中國而來，並朝浙江、福建沿海前進。

中國中央氣象台預測，颱風楊柳將以每小時約15公里的速度，先向西再逐漸朝西北方向前進，強度變化不大，其動向可望在11日明朗化，可能靠近浙江、福建沿海而登陸，但也有登陸台灣的可能。

中國氣象頻道氣象分析師信欣表示，楊柳是「個頭小」的颱風，未來動向較不好掌握，因此要再等2日才能明朗。但也因為「個頭小」，強度一旦爆發，也有發展為超強颱風（相當於台灣分級的「強烈颱風」）的可能。

信欣認為，整體而言，楊柳應會朝中國方向而來，預計13日起影響到東南沿海，需要密切注意其未來動向。