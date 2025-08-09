聽新聞
廣東佛山屈公病疫情趨緩 日增報告病例數量下降
中國廣東佛山屈公病疫情趨緩。官方今天表示，每日新增報告病例數高峰期一度達單日674例，昨天報告病例數為148例，7月29日起維持下降態勢。
據央視新聞9日報導，中國廣東佛山今天下午召開記者會說明屈公病（中國稱「基孔肯雅熱」）疫情概況。
官方表示，每日新增報告病例數從7月19日高峰期674例下降至8月8日148例，7月29日迄今維持下降態勢；最近連續5天每日新增病例數降至200例以下，新增涉疫村居也減少，防控工作有階段性初步成效。
官方強調，在這波疫情中，佛山沒有出現重症、死亡病例，目前逾9成病例痊癒。將持續統籌資源做好病例救治工作，對於年長者、兒童、孕產婦或有慢性疾病的重點族群患者提供適當治療護理方案。
官方指出，從7月23日以來，廣東佛山蚊媒密度連續17天降到安全值以下。
廣東佛山為這波疫情重災區。衛生福利部疾病管制署（疾管署）7日公布一起屈公病境外移入病例，一名40多歲台灣女性曾赴廣東佛山、深圳拜訪友人，7月30日返台後出現發燒、紅疹等症狀，經採檢送驗後確診，現已痊癒出院。
疾管署5日宣布提升中國廣東國際旅遊疫情建議等級，從第1級「注意」（Watch）提升至第2級「警示」（Alert）。疾管署表示，中國廣東屈公病疫情嚴峻，尤以佛山最嚴重，提醒計畫前往中國廣東或其他屈公病流行地區民眾在當地務必做好防蚊措施。
