連日豪雨持續釀災 陸官方對7個省區發布洪水警戒

中央社／ 台北9日電
中國連日普降暴雨持續釀災。圖為救援人員在甘肅蘭州市榆中縣馬坡鄉山洪災害現場搶修中斷道路。圖／新華社

中國連日普降暴雨持續釀災，其中甘肅省榆中縣山坡地崩塌目前已造成10人死亡、33人失蹤；中國水利部今天中午針對河南、湖北、重慶、四川、陜西等5個省區啟動洪水防禦4級應急響應，連同已啟動的安徽、甘肅，全國已有7個省區啟動洪水警戒。

綜合央視新聞等媒體報導，甘肅省榆中縣連日暴雨導致山洪爆發，截至8日下午3時30分已造成10人死亡、33人失蹤。據甘肅省官方今天統計，截至今天上午為止，榆中縣災區累計已將近1萬名當地民眾，分別轉移到68個安置點及親友家暫避，而68個安置中包括54家飯店及旅館。

中國水利部今天則針對全國暴雨可能發展表示，根據預報，9至11日，四川、重慶、安徽、河南中部及南部、湖北東部、甘肅南部、陜西南部等地將有大到暴雨，局部地區更有大暴雨。

受暴雨影響，長江上游幹流及支流岷江、沱江、嘉陵江，長江中游支流漢江及湖北東部4條河川，淮河上中游幹流及南岸支流潢河、史灌河、淠河等河川，水位將明顯上漲。而暴雨區內部分中小河流的水位更可過超過警戒線，形成洪水。

中國水利部今天中午12時宣布，針對河南、湖北、重慶、四川、陜西等5個省級行政區啟動洪水防禦4級應急響應，並維持先前針對安徽、甘肅2省的洪水防禦4級應急響應。

中共總書記習近平8日針對甘肅榆中山坡地崩塌釀災作出指示，除要求全力救災外，並指中國近來「極端天氣多發」，各地區和有關部門要堅決克服「麻痺大意思想」，加強風險預報預警、隱患排查整治及應急值班值守，有針對性地做好防汛救災各項工作，確保群眾安全度過汛期。

暴雨 洪水 死亡 崩塌 習近平

