連日豪雨持續釀災 陸官方對7個省區發布洪水警戒

中國連日普降暴雨持續釀災，其中甘肅省榆中縣山坡地崩塌目前已造成10人死亡、33人失蹤；中國水利部今天中午針對河南、湖北、重慶、四川、陜西等5個省區啟動洪水防禦4級應急響應，連同已啟動的安徽、甘肅，全國已有7個省區啟動洪水警戒。

綜合央視新聞等媒體報導，甘肅省榆中縣連日暴雨導致山洪爆發，截至8日下午3時30分已造成10人死亡、33人失蹤。據甘肅省官方今天統計，截至今天上午為止，榆中縣災區累計已將近1萬名當地民眾，分別轉移到68個安置點及親友家暫避，而68個安置中包括54家飯店及旅館。

中國水利部今天則針對全國暴雨可能發展表示，根據預報，9至11日，四川、重慶、安徽、河南中部及南部、湖北東部、甘肅南部、陜西南部等地將有大到暴雨，局部地區更有大暴雨。

受暴雨影響，長江上游幹流及支流岷江、沱江、嘉陵江，長江中游支流漢江及湖北東部4條河川，淮河上中游幹流及南岸支流潢河、史灌河、淠河等河川，水位將明顯上漲。而暴雨區內部分中小河流的水位更可過超過警戒線，形成洪水。

中國水利部今天中午12時宣布，針對河南、湖北、重慶、四川、陜西等5個省級行政區啟動洪水防禦4級應急響應，並維持先前針對安徽、甘肅2省的洪水防禦4級應急響應。

中共總書記習近平8日針對甘肅榆中山坡地崩塌釀災作出指示，除要求全力救災外，並指中國近來「極端天氣多發」，各地區和有關部門要堅決克服「麻痺大意思想」，加強風險預報預警、隱患排查整治及應急值班值守，有針對性地做好防汛救災各項工作，確保群眾安全度過汛期。